MotoGp oggi in tv, come seguire il Gp di San Marino in diretta tv

Dopo ben tre settimane di astinenza, gli appassionati del motomondiale possono essere felici: la MotoGp torna in pista sul circuito di Misano per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. La tredicesima gara del mondiale 2019, considerata di casa per i piloti italiani, vedrà ancora Marc Marquez come grande favorito, nonostante sia stato Alex Rins a vincere l'ultima tappa di Silverstone, in Inghilterra. Lo spagnolo è sempre primo in classifica, con un grande vantaggio rispetto a Dovizioso, primo tra gli inseguitori.

MotoGp San Marino, Vinales parte in pole

E' di Maverick Vinales il miglior tempo nelle Q2 delle qualifiche del Gp di San Marino e partirà dalla pole position. Il pilota spagnolo della Yamaha ha chiuso con il tempo di 1.32.265 davanti a Pol Espargaro e Fabio Quartararo. Dietro a Vinales che ha beffato per appena 295 millesimi Pol Espargaro', partirà in prima fila il francese Fabio Quartararo. Ottimo quarto tempo per Franco Morbidelli a 0"445 da Vinales, che si mette alle spalle Marc Marquez, quinto, Andrea Dovizioso, sesto, e Valentino Rossi, settimo a oltre 8 decimi dal compagno di squadra. Zarco, Rins e Mir chiudono la top ten.

MotoGp San Marino, come vedere la gara in diretta tv e streaming

Volete seguire in diretta le emozioni del MotoGp di San Marino? Molto semplice, la gara avrà inizio alle ore 14 di oggi, domenica 15 settembre, e verrà trasmesso in diretta sia sui canali Sky, che in chiaro su Tv8. In particolare, gli appassionati di motomondiale abbonati al satellite, potranno godersi la gara di Misano sul canale dedicato Sky Sport MotoGP. Per chi invece volesse seguire l'evento in streaming da smartphone, tablet o pc, sarà possibile farlo soltanto per gli abbonati Sky con accesso alla piattaforma SkyGo. Ma niente paura, la gara verrà trasmessa in diretta anche in chiaro, su Tv8, canale otto del digitale terrestre.

MotoGp San Marino, domenica 15 settembre: orari e canali

Ore 14 - Gara MotoGP di San Marino - diretta Sky Sport MotoGP

Ore 14 - Gara MotoGP di San Marino – diretta Tv8

MotoGp, la classifica

La classifica del motomondiale 2019 è guidata da Marquez con 250 punti, ben 78 in più di Dovizioso (172), primo degli inseguitori. Rins (149) ha scavalcato Petrucci (145) prendendosi la terza posizione col duo Yamaha ufficiale composto da Vinales (118) e Rossi (116) più distante. Seguono Miller (94), Quartararo (92) e Crutchlow (88), racchiusi in pochi punti, mentre Morbidelli (69) è al decimo posto.