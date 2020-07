MotoGp, oggi la gara: diretta tv e streaming del Gp di Spagna (orari Sky, Dazn e Tv8)

E riecco la MotoGp. Dopo il lungo stop causa Covid, i bolidi a due ruote tornano finalmente in pista a Jerez dove oggi si correrà il Gp di Spagna, primo appuntamento del Mondiale 2020 per quanto riguarda la "classe regina" (in fondo all’articolo tutte le informazioni per vedere la gara in diretta tv o in streaming).

L’uomo da battere resta sempre lui, Marc Marquez, reduce da quattro mondiali consecutivi, un poker che lo ha catapultato direttamente nell’olimpo del motociclismo. Ma nel mondo delle due ruote non c’è mai nulla di scritto. Si parte alla pari e, come sempre, sarà la pista a decretare i valori in campo. Certo è che Marquez ha almeno due cattivi clienti pronti a spodestarlo dal trono: il "nostro" Andrea Dovizioso su Ducati e lo spagnolo della Yamahan Maverick Vinales, con il pilota forlivese ancora acciaccato a causa della frattura alla clavicola rimediata a giugno mentre faceva motocross.

E poi c’è Valentino Rossi, reduce da una stagione non certamente al top, ma pronto - alla veneranda età di 41 anni - a battagliare ancora come ai vecchi tempi. Insomma, tanta carne al fuoco per una stagione ancora tutta da scrivere.

MotoGp, le qualifiche del Gp di Spagna: Quartararo in pole

Le sorprese non sono mancate nelle qualifiche con Fabio Quartaro che ha centrato una la pole davanti all'altra Yamaha di Vinales. Terzo tempo per Marc Marquez che precede Fabio Bagnaia. In quinta e sesta posizione Jack Miller e Cal crutchlow. Solo ottavo Dovizioso, mentre Rossi non è riuscito ad andare oltre l'11° tempo.

La gara di MotoGp in diretta tv e streaming: come guardare il Gp di Spagna

Il Gp di Spagna sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGp e Dazn. Il semaforo verde scatterà alle 14. Ovviamente ci sarà la possibilità di seguire la gara anche in streaming sull’app SkyGo. Cattive notizie per chi non ha un abbonamento “pay”: la gara della MotoGp sarà trasmessa su Tv8 solo in differita alle 17.00. Anche in questo caso gli appassionati potranno guardare il Gp in streaming dal pc o tablet sul sito dell’emittente.

Gp di Spagna, gli orari su Sky, Dazn e Tv8

MotoGp, orari diretta tv

11:00 Moto3

12:20 Moto2

14:00 MotoGP

Gp di Spagna, orari differita Tv8

14.15 Gara Moto3

15.25 Gara Moto2

17.15 Gara MotoGP