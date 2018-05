MogtoGp Francia, orari e diretta tv (Sky e Tv8): come vedere la gara

Ci siamo. Oggi, 20 maggio 2018, a Le Mans si corre l'attesissimo Gp di Francia 2018, quinto appuntamento del Motomondiale. Il Gp sarà trasmesso in diretta tv su Sky (per gli abbonati) e in differita in chiaro su Tv8 (in basso tutte le informazioni per seguire la gara in tv e in streaming).

Prima però qualche considerazione più generale. Che cosa succederà sulla pista francese? Iniziamo col dire che Marc Marquez ha l'occasione di iniziare a prendere il largo: lo spagnolo è infatti in testa alla classifica del mondiale con 70 punti e 12 lunghezze di vantaggio su Zarco (Yamaha). Ma quello di Marquez (e della Honda) è un dominio che non può essere raccontato solo con i numeri. Il binomio moto-pilota nelle prime gare della stagione è apparso pressoché perfetto e gli avversari, per ora, si sono dovuti accontentare delle briciole.

MotoGp Francia, le qualifiche

Nelle qualifiche di ieri ha brillato Johann Zarco in sella alla Yamaha Tech3: sua la pole position del Gp di Francia nella classe MotoGp. Secondo lo spagnolo della Honda Marc Marquez, terzo Danilo Petrucci con la Ducati del team Pramac. Quarto posto per Andrea Iannone che ha preceduto Dovizioso e Lorenzo, entrambi su Ducati. In grossa difficoltà le Yamaha M1: per Vinales e Valentino Rosso solo l'ottavo e il nono posto in griglia.

MotoGp Francia, oggi si corre a Le Mans: come vedere la gara

Il Gp di Francia sarà trasmesso in diretta su SkySport. La garà sarà visibile solo in differita in chiaro su Tv8. Sarà possibile vedere la gara anche in streaming tramite il servizio SkyGo e sul sito dell'emittente Tv8.

Domenica 20 maggio, la gara in diretta tv

Ore 8.40: Warm Up

Ore 11: Gara Moto3

Ore 12.20: Gara Moto2

Ore 14: Gara MotoGp

La gara in differita su Tv8

18:30 - Gara Moto3

19:45 - Gara Moto2

21:15 - Gara MotoGP