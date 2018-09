MotoGp Misano, dove vedere la gara: orari Sky e TV8

Tutti all'inseguimento di Jorge Lorenzo oggi a Misano. E' sua la pole position del Gp di San Marino in MotoGp. Lo spagnolo della Ducati gira in 1'31"629 precedendo l'australiano Jack Miller (1'31"916) con la Ducati del team Pramac e il connazionale Maverick Vinales (1'31"950) con la Yamaha M1. Quarto tempo per Andrea Dovizioso (1'32"003) con la seconda moto ufficiale di Borgo Panigale che si lascia alle spalle lo spagnolo della Honda e leader del mondiale Marc Marquez (1'32"016). Settimo Valentino Rossi (1'32"028) in sella alla Yamaha M1.

MotoGp Misano 9 settembre

Il via alle ore 14. "Questa volta siamo attaccatissimi, non sono molto soddisfatto perché ho fatto un buon giro ma non quanto serviva per arrivare in prima fila, ho fatto qualche piccolo errore qua e là e dovrò partire dalla terza, non sarà facile". E' il commento alla settima posizione nelle qualifiche del Gp di San Marino nella MotoGp del 9 volte iridato Valentino Rossi che con la sua Yamaha ha girato in 1'32"028, a +0''399 dalla pole di Jorge Lorenzo. "Certo, è un po' più difficile partire dalla terza fila -prosegue il 'Dottore' ai microfoni di Sky Sport-, ma sono veloce anch'io e lì davanti hanno il nostro passo, al momento per il podio mi mancano due decimi". "Dobbiamo lavorare bene in vista di domani -conclude il campione di Tavullia-. Credo partiremo tutti con le stesse gomme e ultimamente si è visto che si devono gestire un po'. Vedremo".

Orari diretta MotoGp oggi in tv

Sky, Domenica 9 settembre

8:40 - warm up Moto3, Moto2 e MotoGP - diretta Sky Sport Motogp

11:00 - Moto3, gara - diretta Sky Sport Motogp

12:20 - Moto2, gara - diretta Sky Sport Motogp

14:00 - MotoGP, gara - diretta Sky Sport Motogp

TV8, Domenica 9 settembre

11:00 Gara Moto3 (23 giri)

12:30 Gara Moto2 (26 giri)

14:00 Gara MotoGP (28 giri)

MotoGp Misano oggi in streaming

La gara di MotoGP Misano verrà trasmessa anche in streaming gratis sul sito tv8.it, da pc, smartphone e tablet. Gli abbonati a Sky che non potranno assistere all’evento in diretta tv, potranno vedre il Gp di San Marino in streaming gratis grazie a SkyGo.

Classifica 2018