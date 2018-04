MotoGp, oggi la gara: diretta tv e streaming (orari Sky e Tv8) del Gp di Austin

La MotoGp riparte da Austin. Nel Gp delle Americhe, vero e proprio fortino di Marc Marquez che sul circuito del Texas ha collezionato cinque successi in altrettanti gran premi, si rinnoverà lo scontro tra Valentino Rossi e il pilota della Honda, dopo il "fattaccio" di due settimane fa in Argentina (in basso le informazioni per vedere il Gp in diretta tv o in streaming).

I fatti sono noti: Marquez, in rimonta dopo un avvio disastroso, ha mandato a gambe all’aria Valentino che dopo la gara non le ha mandate a dire: "Marquez è pericoloso, ho paura di stare in pista con lui", le parole al vetriolo dell’italiano. Insomma la tensione è altissima e palpabile, anche visti i precedenti tra i due piloti.

Quanto alla gara, il pronostico è abbastanza scontato visto che in Texas Marc Marquez ha sempre vinto. Il Gp di Austin è praticamente cosa sua. Ma quest’anno lo spagnolo è partito col piede sbagliato: solo venti i punti racimolati nei primi due gran premi, mentre il rivale di sempre, Valentino Rossi, è fermo a quota 16. Il primo posto della classifica piloti è occupato un po’ a sorpresa dall’inglese Cal Crutchlow su Honda, seguito da Andrea Dovizioso (Honda) e Zarco su Yamaha.

MotoGp Austin, diretta tv e streaming (Gp delle Americhe)

Il Gp di Austin sarà trasmesso come di consueto in diretta tv da Sky Sport MotoGP HD (canale 208) e in streaming da pc e tablet sul servizio SkyGo. Ma per chi non ha un abbonamento a Sky c’è una buona notizia: la gara di domenica sarà infatti visibile anche in chiaro (e gratis) su Tv8, sia in tv che in streaming sul sito dell’emittente.

Orari MotoGp Austin

Questi gli orari del Gp delle Americhe

Domenica 22 Aprile

15.40 - Warm Up Moto3,

16.10 - Warm Up Moto2

16.40 - Warm Up MotoGP



18.00 - Moto3 Gara

19.20 - Moto2 Gara

21.00 - MotoGP Gara

MotoGp Austin, le qualifiche

Colpo di scena ieri nelle qualifiche. Marc Marquez ha fatto registrare il miglior tempo, ma è stato retrocesso di tre posizioni per aver ostacolato Vinales. Sarà proprio Vinales a partire davanti a tutti, secondo in griglia Andrea Iannone, terzo Johann Zarco. In seconda fila Marc Marquez dopo la penalizzazione partirà davanti a Valentino Rossi, quinto in griglia. Solo ottavo Andrea Dovizioso.