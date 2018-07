MotoGp oggi in Germania: gli orari tv su Sky e Tv8 (diretta e differita)

C'è grande attesa per la gara di MotoGp di oggi, domenica 15 luglio 2018, in Germania. E' il nono appuntamento stagionale, e quella del Sachsenring sarà anche l’ultima gara prima della pausa estiva. Ricordiamo a tutti gli appassionati che la gara comincerà alle 14. Sarà un Gran Premio fondamentale: Valentino Rossi e Andrea Dovizioso proveranno ad accorciare su Marc Marquez. Proprio il pilota spagnolo ha conquistato la pole position nel Gp di Germania. Il pilota della Honda si conferma l'uomo da battere sul circuito del Sachsenring, fermando nelle qualifiche della MotoGp il cronometro a 1'20''270 davanti a Danilo Petrucci, Alma Pramac Racing-Ducati, +0''025 e Jorge Lorenzo, Ducati, +0''057. Seconda fila per la Yamaha di Maverick Vinales, +0''171, seguito al quinto posto da Andrea Dovizioso, Ducati, +0''174, sesto Valentino Rossi, Yamaha, in ritardo di 0''262 da Marquez.

Lo scorso Gp ha visto Marc Marquez trionfare davanti ai connazionali Alex Rins e Maverick Vinales al termine di una corsa incredibile che ha visto numerosi piloti in lotta per le prime tre posizioni. Il successo in terra olandese ha permesso al pilota Honda di consolidare la propria leadership in classifica iridata, dove ora comanda a quota 140 punti, seguito dai due piloti Yamaha, Rossi e Vinales, rispettivamente a 99 e 93. Più lontano Dovizioso, fermo a quota 79. Domenica 15 luglio appuntamento con la gara alle 14, preceduta alle 11 dalla Moto3 e alle 12.20 dalla Moto2. Ecco allora gli orari nel dettaglio. La diretta tv è su Sky Sport MotoGp HD, canale 207. Differita gara in chiaro su Tv8, canale 8 del digitale.

Orari tv diretta e differita MotoGp oggi Germania

Ore 8.30: Warm Up Moto3, Moto2 e MotoGP

Ore 11: Gara Moto3

Ore 12.20: Gara Moto2

Ore 14: Gara MotoGP su Sky

MotoGp Germania oggi: differita in chiaro su Tv8

Ore 19: Gara Moto3 differita

Ore 20.20: Gara Moto2 differita

Ore 21.30: Gara MotoGP differita

Sarà possibile vedere la gara anche in streaming tramite il servizio SkyGo e sul sito dell'emittente Tv8.