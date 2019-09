MotoGp oggi in tv, orari diretta Sky e Tv8 del Gran Premio di Aragon 2019

Torna il grande spettacolo del Motomondiale. Domenica si corre il Gran Premio di Aragon 2019. In MotoGp è caccia a Marc Marquez, con Andrea Dovizioso, Fabio Quartararo, Maverick Vinales e Valentino Rossi pronti a dare battaglia. Ci sonp novità importanti questo weekend per quello che riguarda gli orari delle gare. Infatti per non sovrapporsi con il Gran Premio di Singapore della Formula Uno, infatti, il Gran Premo di Aragon sarà anticipato alle ore 13.00 (rispetto alle solite ore 14.00).

Il motomondiale 2019 ha un padrone solo e si chiama Marc Marquez: lo spagnolo guida la classifica con 275 punti, seguono Dovizioso 182, Petrucci 151, Rins 149, Vinales 134, Rossi 129.

MotoGp Aragon, c'è Marquez in pole

Marc Marquez si prende la pole position del Gran Premio di Aragon di MotoGp. Lo spagnolo della Honda, leader della classifica iridata, dopo aver dominato le libere conquista la pole numero 89 della carriera con il tempo di 1.47.009. Secondo posto domani in griglia per Fabio Quartararo e terzo per Maverick Vinales. Solo sesto Valentino Rossi sulla Yamaha. Ottavo Franco Morbidelli, decimo Andrea Dovizioso con la Ducati.

MotoGp in tv:orari diretta tv e streaming

La domenica del Gp di Aragon si apre alle 11:20 con la Moto3. Alle 13 come detto prende il via la MotoGP, anticipata di un'ora per via della concomitanza con il GP di Singapore in Formula 1. Infine alle 14:30 la gara della Moto2: unica certezza, sarà spettacolo.

Buone notizie per tutti gli appassionati: il gran premio di Aragon sarà trasmesso in diretta da Sky Sport Moto Gp (canale 208) ma anche su Tv 8 in chiaro. Tutto in diretta sia le qualifiche sia le gare. In streaming la gara è su SkyGo.

Orari diretta Sky Gp Aragon 2019

Sabato 21 settembre

09:00 - Moto3 FP 3

09:55 - MotoGP FP 3

10:55 - Moto2 FP 3

12:35 - Moto3 Qualifiche

13:30 - MotoGP FP 4

14:10 - MotoGP Qualifiche

15:05 - Moto2 Qualifiche

Domenica 22 settembre

09:00 - Moto3 Warm Up

09:30 - MotoGP Warm Up

10:00 - Moto2 Warm Up

11:00 - Moto3 Gara

13:00 - MotoGP Gara

14:30 - Moto2 Gara

Orari diretta Tv 8 Gp Aragon 2019

Sabato 21 settembre

12:35 - Moto3 Qualifiche

14:10 - MotoGP Qualifiche

15:05 - Moto2 Qualifiche

Domenica 22 settembre

11:00 - Moto3 Gara

13:00 - MotoGP Gara

14:30 - Moto2 Gara

MotoGp, Dovizioso: "Obiettivo arrivare secondi in classifica piloti"

"Vogliamo e dobbiamo fare meglio di Misano. L'anno scorso ce la siamo giocati fino alla fine con Marquez e Iannone, quindi mi aspetto di essere più competitivo rispetto a Misano. Saremo sempre in mezzo al gruppo, perché quest'anno ci sono avversari più competitivi, ma credo che possiamo fare bene". Dopo il secondo posto dello scorso anno Andrea Dovizioso è pronto e concentrato in vista del Gp di Aragon, 14esimo appuntamento stagionale della MotoGp. Sesto nel Gp di San Marino, il ducatista, secondo in classifica alle spalle di Marquez, spiega: "Anche questo circuito non è il top per le nostre caratteristiche. Ma possiamo essere più competitivi e vogliamo tornare a farlo. A Misano abbiamo lavorato bene e siamo riusciti a conquistare una seconda fila sabato. Dovremo farlo anche qui".

"L'obiettivo è quello di arrivare secondi nel mondiale piloti. Pensare al 2020? Abbiamo avuto un po' di sfortuna. Qualche volta non è stata colpa nostra, ma Marquez è riuscito a lottare per la vittoria in ogni gara e se vogliamo farlo per il titolo dobbiamo fare qualcosa di più. La seconda posizione nel Mondiale è importantissima, ma sappiamo che Yamaha e Rins possono essere molto veloci, quindi dobbiamo essere molto attenti e lavorare al meglio per il futuro", conclude.

Il tracciato in Aragona ed è lungo 5.344 metri con velocità massime di 330 orari e minime di 75. Si tratta di un circuito che alterna una zona mista ad una più veloce dove la potenza dei motori farà la differenza.

Classifica 2019 MotoGp

Pos. Motociclista Punti Vitt. Podi 1 M. Marquez Honda 275 7 12 2 A. Dovizioso Ducati 182 2 6 3 D. Petrucci Ducati 151 1 3 4 A. Rins Suzuki 149 2 3 5 M. Vinales Yamaha 134 1 5