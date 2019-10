MotoGp oggi in tv, il Gran Premio di Thailandia 2019 in diretta su Sky (e differita su Tv8)

MotoGp della Thailandia 2019: ci siamo. Oggi, domenica 6 ottobre, torna l'appuntamento con il Motomondiale, che questa settimana va in scena sul circuito di Buriram, in Thailandia. Lo scorso anno in questa pista trionfò Marc Marquez che quest'anno, in caso di vittoria, potrebbe diventare matematicamente campione del mondo, ma soltanto nel caso in cui si dovessero verificare alcune condizioni. Il Gran Premio di oggi verrà trasmesso in diretta tv sui canali Sky e in differita (e in chiaro) su Tv8.

MotoGp di Thailandia, orari e canali: dove vederlo i tv

Gli appassionati di motori dovranno impostare la sveglia presto per poter vedere in diretta il MotoGp della Thailandia. La gara inizierà alle 9 (ora italiana), ma soltanto gli abbonati al satellite potranno vedere la corsa in diretta, che verrà trasmessa sul canale Sky Sport Motogp. Per gli abbonati a Sky sarà disponibile anche la visione in streaming della gara tramite pc, smartphone e tablet, ovviamente collegandosi alla piattaforma SkyGo. Chi invece vorrà vedere il MotoGp della Thailandia in chiaro dovrà aspettare le ore 14 di domenica 6 ottobre, quando la gara verrà trasmessa in differita su Tv8.

MotoGp di Thailandia, domenica 6 ottobre: la gara

Ore 9 – Diretta MotoGp Thailandia – Sky Sport MotoGp

Ore 14 – Differita MotoGp Thailandia – Tv8

Fabio Quartararo ha conquistato la pole position MotoGp del Gp di Thailandia, quindicesima tappa del Motomondiale. Il francese, in sella alla Yamaha del team Petronas, ha fatto registrare il nuovo record della pista in 1'29''719 e oggi scatterà dalla prima posizione in griglia. Per il pilota transalpino è la quarta pole in carriera in MotoGp. Secondo Maverick Vinales, che con la Yamaha ufficiale ha chiuso a un decimo da Quartararo, mentre Marc Marquez con la Honda ufficiale deve accontentarsi della terza posizione. Lo spagnolo, reduce dalla brutta caduta di venerdì nelle libere, è finito di nuovo sull'asfalto e non ha potuto completare l'ultimo giro lanciato. La seconda fila è aperta da Franco Morbidelli, compagno di squadra di Quartararo, quarto davanti alla Ducati ufficiale di Danilo Petrucci e alla Ducati Pramac dell'australiano Jack Miller. Settimo Andrea Dovizioso con l'altra Ducati ufficiale, mentre Valentino Rossi con la Yamaha non è andato oltre la nona posizione. Per il 'Dottore' anche una caduta senza gravi conseguenze.

MotoGp, Marquez diventa campione se

Come accennato ad inizio articolo, questa domenica Marc Marquez potrebbe laurearsi campione del mondo con cinque gare d'anticipo. Lo spagnolo guida la classifica con 98 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso, unico pilota ad essere ancora in corsa, almeno matematicamente.

A Marquez basterà fare due punti in più dell'italiano nel circuito thailandese per diventare campione. Se il pilota alla guida della Honda dovesse arrivare primo sarebbe invece indifferente il piazzamento di Dovizioso.

MotoGp, la classifica aggiornata