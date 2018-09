MotoGp Misano, dove vedere tutto in diretta: orari Sky e TV8

Sul circuito di Misano Adriatico giornata dedicata alle terze prove libere e alle qualifiche ufficiali nelle tre classi del motomondiale. Dalle 14 caccia alla pole position nella classe regina, la MotoGp. Ecco come e dove seguire tutto in diretta.

MotoGp, Rossi "deve" vincere

Un anno fa rimase a casa per la frattura alla gamba rimediata in allenamento, un riposo forzato che cancellò le speranze di rimonta Mondiale di Valentino Rossi. Il Dottore torna sul circuito di Misano a caccia di una vittoria che alla Yamaha manca ormai da 21 gare. Rossi proverà a ridurre il distacco da Marc Marquez in classifica generale (59 punti), ma nelle quote 888sport.it dovrà vedersela anche con le Ducati di Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso, le più in palla negli ultimi appuntamenti della MotoGp: alle spalle di Marquez, favorito a 2,50, si piazza proprio il maiorchino (3,50), vincitore dell'ultimo gran premio disputato, in Austria, prima della gara annullata a Silverstone. Condizione ottimale anche per Dovizioso, che pure ha conquistato il successo a Brno dopo la pausa estiva: il forlivese si gioca a 4,50, davanti a Rossi, il cui ritorno al successo nel Gp di casa pagherebbe 6,00.

Casco speciale per Valentino

Il casco speciale di Valentino Rossi per Misano 2018 è un richiamo agli anni '80 e ad una delle sue pellicole più celebri. Il pesarese ha mostrato al box Yamaha la nuova creazione di Aldo Drudi, l'artista che lo segue fin dal debutto in 125. 'Back to Misano', il casco per la tappa romagnola è ispirato alla saga di 'Ritorno al Futuro' con Rossi nei panni di Martin McFly e il capotecnico Silvano Galbusera in quelli di Doc, lo scienziato più famoso della decade. Sul lato sinistro non può mancare la DeLorean mentre sulla destra la data di domani, 9 settembre 2018, giorno della gara e del ritorno alla bagarre sulla pista di casa.

Dovizioso in gran spolvero

Andrea Dovizioso domina anche la seconda sessione di prove libere della MotoGp a Misano dove domenica si corre il Gp di San Marino. Il pilota forlivese della Ducati chiude col tempo di 1'32''198 davanti al compagno di scuderia, Jorge Lorenzo, +0''160, terza la Lcr Honda Castrol di Cal Crutchlow, +0''187. La Yamaha di Maverick Vinales è quarta, a 0''213 da Dovizioso, quinto il campione del mondo in carica Marc Marquez, +0''339, sesto Danilo Petrucci, +0''524. Settimo tempo per Alex Rinz, Suzuki, +0''577, ottavo Valentino Rossi, Yamaha a +0''588.

Orari MotoGp oggi Misano Sky

SABATO

9:00 FP 3 Moto3

9:55 FP 3 MotoGP

10:55 FP 3 Moto2

12:35 QP Moto3

13:30 FP 4 MotoGP

14:10 QP MotoGP

15:05 QP Moto2

DOMENICA

8:40 warm up Moto3, Moto2 e MotoGP

11:00 Race, Moto3

12:20 Race, Moto2

14:00 Race, MotoGP

Orari MotoGp oggi Misano Tv8

SABATO

12:30 QP Moto3

14:00 QP MotoGP

15:00 QP Moto2

DOMENICA

11:00 Race, Moto3

12:30 Race, Moto2

14:00 Race, MotoGP

Classifica 2018 MotoGP