MotoGp Mugello 2019: dove vedere in diretta tv qualifiche e gara (Sky e Tv8)

Oggi MotoGp (su Sky e Tv8), finalmente è il weekend del Mugello! Oggi è il giorno delle qualifiche delle tre classi del Gp d'Italia 2019. Domani, 2 giugno, le gare. E' la sesta gara del campionato mondiale Motogp 2019. Il favorito d'obbligo ancora una volta è lo spagnolo Marc Marquez, ma i tantissimi tifosi nostrani sperano in una bella priva di Andrea Dovizioso e della sua Ducati. Vari problemi invece per il "dottore" Valentino Rossi, alle prese con i problemi della sua Yamaha (purtroppo non una novità).

Mugello Motogp 2019: dove vedere in tv

Ci sono buone notizie per gli appassionati: Il Gp d'Italia Mugello è trasmesso in diretta anche in chiaro: diretta quindi su Sky e Tv8. Per quel che riguarda Sky, i canali di riferimento sono Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). Ma come detto il gran premio sarà trasmesso anche su TV8 (canale 121 di Sky e canale 8 del digitale terrestre). In streaming sarà visibile su SkyGo (riservato ai soli abbonati) su pc, smartphone e tablet.

MotoGp Italia Mugello: orari qualifiche Sky sabato 1 giugno

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

MotoGp Italia Mugello: orari qualifiche Tv8 sabato 1 giugno

MotoGp Mugello 2019: orari gara Sky domenica 2 giugno

Ore 8.35 - Warm up Moto3, Moto2, MotoGP - diretta Sky Sport MotoGP

Ore 11 - Gara Moto3 - diretta Sky Sport MotoGP

Ore 12.20 - Gara Moto2 - diretta Sky Sport MotoGP

Ore 14 - Gara MotoGP - diretta Sky Sport MotoGP

MotoGp Mugello 2019: orari gara Tv8 domenica 2 giugno

Classifica MotoGp 2019

Pos. Motociclista Punti Vitt. Podi 1 M. Marquez Honda 95 3 4 2 A. Dovizioso Ducati 87 1 3 3 A. Rins Suzuki 75 1 2 4 V. Rossi Yamaha 72 0 2 5 D. Petrucci Ducati 57 0 1