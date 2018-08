MotoGp Austria, oggi diretta su Sky e Tv8: Valentino Rossi deve già rincorrere

Pista umida per i piloti impegnati nelle terze prove libere del Gp d'Austria nella classe MotoGp. Il più veloce è lo spagnolo della Honda Marc Marquez in 1'26"496 davanti ai britannici Bradley Smith (1'28"280) con la Ktm, Scott Redding (1'28"478) con l'Aprilia e Cal Crutchlow (1'28"653) con la Honda Lcr. Sfortunato Valentino Rossi che inizia la sessione con l'11° tempo della combinata delle prime due libere e, viste le condizioni non ideali del tracciato, non riesce a migliorare rimanendo fuori dalla top ten che si qualifica direttamente al Q2. Il 'dottore' della Yamaha sarà costretto a partire dal Q1.

MotoGp Austria, orari diretta Tv Sky - Tv8

Orari MotoGp oggi Sky

Sabato 11 AGOSTO

Ore 12:30 Qualifiche Moto 3

Ore 13:30 Prove Libere 4 MotoGP

Ore 14:10 Qualifiche MotoGP

Ore 15:00 Qualifiche Moto2

Ore 16:00 Paddock Live

Ore 17:30 Conferenza Stampa Qualifiche

Ore 18:00 Paddock Live Show

Ore 18:30 Talent Time

Domenica 12 AGOSTO

Ore 08:30 Paddock Live

Ore 08:40 Warm Up Moto3, Moto2 e MotoGP

Ore 10:30 Paddock Live

Ore 11:00 Gara Moto3

Ore 12:00 Paddock Live

Ore 12:20 Gara Moto2

Ore 13:15 Paddock Live Gara

Ore 13:30 Grid

Ore 14:00 Gara MotoGP

Ore 15:00 Zona Rossa

Ore 15:45 Paddock LiveUltimo giro

Ore 19:00 Race Anatomy MotoGP

Orari MotoGp oggi TV8

Sabato 11 AGOSTO

12.35 Qualifiche Moto3

14.10 Qualifiche MotoGP

15.05 Qualifiche Moto2

Domenica 12 AGOSTO

10:00 Studio MotoGP

11:00 Gara Moto3

12:20 Gara Moto2

14:00 Gara MotoGP

15.00 Studio MotoGP

