MotoGp, la diretta del Gp Silverstone: vince Rins su Marquez, in fiamme la moto di Dovizioso

Il motomondiale arriva a Silverstone per l'attesissimo di GP di Gran Bretagna. Se nel 2018 le gare vennero annullate a causa del maltempo, il Gp di Silverstone 2019 riserva una gara al cardiopalma: Yamaha in grande spolvero, in difficoltà le Ducati, ma la vittoria è della Suzuky con Alex Rins che supera nell'ultimo rettilineo la Honda di Marc Marquez.

Occhio all'orologio: complice il fuso orario cambiano gli appuntamenti per seguire in diretta il Motomondiale. Domenica l'appuntamento per le gare di Moto3 è alle ore 12.20, le gare di Moto2 alle 15.30.

Confermato invece l'appuntamento per seguire in diretta la gara di MotoGP alle ore 14.00.

12.20: Gara Moto 3

14.00: Gara MotoGp

15:30: Gara Moto 2

15.20: Differita Gara Moto 3

17.00: Differita MotoGp

18.30: Differita Moto 2

Finale al cardiopalma per la gara di Motogp con Rins che vince superando Marquez proprio sulla linea del traguardo. Per il pilota dell'Andorra è la seconda vittoria in stagione. Il podio tutto iberico è completato da Maverick Vinales. Il pilota della Yamaha chiude davanti a Valentino Rossi, suo compagno di team.

Alle 14 la partenza della MotoGp con Marquez in pole position. Per il campione del mondo nulla da fare nel finale: subito dopo il traguardo la sua Honda si è fermata senza più carburante.

It seems that @marcmarquez93 may have ran out of fuel! 💥



Absolutely on the limit! ✊#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/2gUohRoEkf — MotoGP™ 🇬🇧 (@MotoGP) August 25, 2019

Un incidente alla prima curva ha condizionato la corsa: Dovizioso nel tentativo di recuperare dalla settima posizione non è riuscito ad evitare la Yamaha del francese Quartararo che era caduto alla prima curva. La Ducati del forlivese è 'decollata' e ricadendo ha preso fuoco.

Marquez ha mantenuto la prima posizione, seguito da Alex Rins che su Suzuky ha ripetutamente messo in difficoltà il campione del Mondo.

The battle for the lead is on! 🔥@Rins42 briefly edges ahead of @marcmarquez93, but the world champion has since regained P1! 🔝#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/92KFnSUqyK — MotoGP™ 🇬🇧 (@MotoGP) August 25, 2019

Le moto Yamaha in grande spolvero a Silverstone. Se Quartararo era stato il più veloce nelle prove libere stabilendo anche il nuovo record della pista (1:58.547), in gara Valentino Rossi ha dovuto vedersela con un Vinales davvero ringalluzzito.

Giornata sfortunata in Ktm con Zarco che ha steso Oliveira.

Alle 15:30 la Gara Moto 2

In Moto 3 vittoria di Marcos Ramirez davanti a Tony Arbolino. Terzo posto per Lorenzo Della Porta.

Motogp, la griglia di partenza

Marc Marquez conquista la pole position del Gp di Gran Bretagna nella classe MotoGp. Lo spagnolo, in sella alla Honda ufficiale, ferma i cronometri sul tempo di 1'58"168 precedendo Valentino Rossi (1'58"596) con la Yamaha M1 e l'australiano della Ducati Pramac, Jack Miller (1'58"602) che partiranno domani con lui in prima fila.

Quarto tempo per il francese della Yamaha Petronas, Fabio Quartararo (1'58"612) che si lascia alle spalle gli spagnoli Alex Rins (1'58"670) con la Suzuki e Maverick Vinales (1'58"764) con l'altra Yamaha M1.

Settimo Andrea Dovizioso (1'58"764) con la Ducati ufficiale.

Sul canale 208 di Sky come di consueto appuntamento con Guido Meda per seguire in diretta le emozioni della MotoGp insieme a Mauro Sanchini. Il racconto di Moto2 e Moto3 sarà invece affidato a Rosario Triolo in coppia con Federico Aliverti.

Oltre a Sky, il Gran Premio di Silverstone verrà trasmesso in differita su TV8, tasto 8 del telecomando. Sabato le qualifiche, mentre domenica alle 15:20 la Gara della Moto3, alle 17:00 la MotoGP, alle 18:30 la Moto2.

Per gli appassionati che non potranno guardare la MotoGP seduti comodamente sul divano di casa, c’è la possibilità di vedere il Gran Premio di Silverstone in streaming sulla piattaforma SkyGo e sul sito di Tv8 (qui il link).

