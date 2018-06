MotoGp, è ufficiale: Petrucci alla Ducati e Lorenzo alla Honda

Tutta "made in Italy" la coppia di piloti della Ducati nel 2019.

Dopo l'addio di Jorge Lorenzo, Ducati ha annunciato l'arrivo di Danilo Petrucci per la prossima stagione. "Posso solo dire che fare parte della squadra ufficiale è un sogno che si avvera - ha detto il 27enne pilota ternano, in arrivo dal team satellite della Pramac dove ha corso nelle ultime quattro stagioni, in una nota della Ducati - è un onore, specie per me che ho iniziato da collaudatore delle moto di produzione. Ringrazio Paolo Campinoti e Francesco Guidotti che mi hanno dato la possibilità di correre in Pramac, senza di loro non sarei arrivato qui. E poi ringrazio il management della Ducati, Claudio Domenicali, Gigi Dall'Igna e Paolo Ciabatti che mi hanno dato fiducia e stima per questa nuova avventura. Ora voglio concentrarmi per chiudere questa stagione tra i primi 5 e poi tuffarmi verso il 2019".

"Benvenuto Danilo"

L'amministratore delegato Claudio Domenicali accoglie Petrucci e ringrazia Jorge Lorenzo: "Un benvenuto a Danilo e un grande ringraziamento a Jorge Lorenzo per gli sforzi compiuti e la splendida vittoria di domenica al Mugello che resterà tra le nostre vittorie più belle. È un grande campione e benché sia triste che abbia impiegato tanto tempo a trovare il giusto feeling con la moto non smetteremo di supportarlo per vincere altre gare quest'anno e lottare per il campionato con Andrea Dovizioso".

Lorenzo alla Honda

Ora è ufficiale, Jorge Lorenzo è un pilota della Honda. Il pilota spagnolo ha firmato un contratto biennale che lo porterà in sella al Team Repsol nei prossimi due mondiali. Lorenzo, tre volte campione del mondo, avrà come compagno di squadra il connazionale Marc Marquez e prende il posto di Dani Pedrosa che ieri ha lasciato l'HRC.