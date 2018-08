MotoGp Silverstone 2018: tutti gli orari del weekend su Sky e TV8

Gara in diretta soltanto per gli abbonati SkySport per l'attesissimo Gran Premio di Silverstone del motomondiale. Coloro che seguono la MotoGp su Tv8 dovranno accontentarsi della differita qualche ora più tardi. Il lungo weekend delle due ruote inizia venerdì con le prove libere. Il via della MotoGp domenica alle 14. E' la dodicesima gara della stagione: in tutto sono 19 in programma, con la novità Thailandia in calendario. La classifica piloti "non mente": è arrivato il momento decisivo, quello in cui i rivali di Marquez non possono più sbagliare se vogliono avere ancora concrete speranze di vincere il titolo. Marquez nella classifica generale è al comando con 201 punti davanti a Valentino Rossi (142 pt) - staccato di ben 59 lunghezze - e ai due piloti Ducati, Jorge Lorenzo (130) e Andrea Dovizioso (129).

Orari MotoGp Silverstone su Sky

Venerdì 24 agosto

10:00 – Moto3, Prove Libere 1 – Diretta Sky Sport Motogp

10: 55 – MotoGP, Prove Libere 1 – Diretta Sky Sport Motogp

11:55 – Moto2, Prove Libere 1 – Diretta Sky Sport Motogp

14:10 – Moto 3, Prove Libere 2 – Diretta Sky Sport Motogp

15.05 – MotoGP, Prove Libere 2 – Diretta Sky Sport Motogp

16:05 – Moto2, Prove Libere 2 – Diretta Sky Sport Motogp

Sabato 25 agosto

10:00 – Moto3, Prove Libere 3 – Diretta Sky Sport Motogp

10:55 – MotoGP, Prove Libere 3 – Diretta Sky Sport Motogp

11:55 – Moto2, Prove Libere 3 – Diretta Sky Sport Motogp

13:35 – Moto3, Qualifiche – Diretta Sky Sport Motogp

14:30 – MotoGP, Prove Libere 4 – Diretta Sky Sport Motogp

15:10 – MotogGP, Qualifiche – Diretta Sky Sport Motogp

16:05 – Moto2, Qualifiche – Diretta Sky Sport Motogp

Domenica 26 agosto

10:00 – Moto3, Warm Up – Diretta Sky Sport Motogp

10:30 – MotoGP, Warm Up – Diretta Sky Sport Motogp

11:00 – Moto2, Warm Up – Diretta Sky Sport Motogp

12:20 – Moto3, Gara – Diretta Sky Sport Motogp

14:00 – MotoGP, Gara – Diretta Sky Sport Motogp

15:30 – Moto2, Gara – Diretta Sky Sport Motogp



Orari MotoGp Silverstone su Tv8

Sabato 25 agosto

17:00 – Sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

Domenica 26 agosto

15:15 – Gara Moto3 (16 giri)

17:00 – Gara MotoGP (20 giri)

18:30 – Gara Moto2 (18 giri)