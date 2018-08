MotoGp Silverstone: come vedere la gara di oggi in diretta tv e streaming

Saranno le due Ducati a partire in pole positione nel Gran Premio di Silverstone, in programma oggi, domenica 26 agosto, in Gran Bretagna. Lo spagnolo Jorge Lorenzo partirà dalla prima posizione davanti al compagno di squadra Andrea Dovizioso. La prima fila è completata dal francese Johann Zarco con la Yamaha del team Tech3. Quarto il britannico Cal Crutchlow con la Honda del team Lcr davanti a quella ufficiale dello spagnolo Marc Marquez e alla Ducati Pramac di Danilo Petrucci. Valentino Rossi (Yamaha), rimasto a lungo fermo ai box, non è riuscito a rientrare in pista in tempo per l'ultimo giro lanciato e domani scatterà dalla dodicesima posizione in griglia in quarta fila.

Fratture multiple per Rabat

Tito Rabat ha riportato fratture multiple alla gamba destra nella caduta di cui è stato vittima durante le quarte ed ultime prove libere MotoGp del Gp di Gran Bretagna. Secondo quanto reso noto dal team Avintia Racing, lo spagnolo è stato trasferito in elicottero all'University Hospital di Coventry per ulteriori controlli.

Moto Gp, Gran Premio di Silverstone: come vederlo in tv e in streaming

L'appuntamento in diretta con la gara di Silverstone è alle ore 14. Il Gran Premio verrà trasmesso in diretta su Sky Sport 1, preceduto alle 12.20 dalla Moto3 e seguita alle 15.30 dalla Moto2. Gli abbonati Sky potranno seguire la corsa anche in streaming grazie al servizio SkyGo. Per chi non è abbonato Sky la gara verrà trasmessa in chiaro in differita su Tv8 a partire dalle ore 17.

Moto Gp, Gran Premio di Silverstone: tutti gli orari di oggi domenica 26 agosto

10:00 – Moto3, Warm Up – Diretta Sky Sport Motogp

10:30 – MotoGP, Warm Up – Diretta Sky Sport Motogp

11:00 – Moto2, Warm Up – Diretta Sky Sport Motogp

12:20 – Moto3, Gara – Diretta Sky Sport Motogp

14:00 – MotoGP, Gara – Diretta Sky Sport Motogp

15:30 – Mot2, Gara – Diretta Sky Sport Motogp

17.00 – MotoGP , Gara – Differita su Tv8