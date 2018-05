MotoGp Spagna, dove vedere la gara in tv e streaming | Orario Sky e Tv8

Ore 14, inizia lo spettacolo del Gp di Spagna. Cal Crutchlow partirà in pole position nella quarta prova del motomondiale in programma sul circuito di Jerez de la Frontera. L'inglese del team Lcr stampa l'1'37"653. In prima fila anche la Honda ufficiale di Dani Pedrosa, 2° a +0"259, e la Yamaha del team Tech3 di Zarco. Bene la Ducati di Jorge Lorenzo, quarto a 0"316: il maiorchino precede la Honda ufficiale di Marquez, quinto a 0"324 e le Suzuki di Rins, sesto a 0"331, e Iannone, settimo a 0"334. Dovizioso, uscito dalla trappola della Q1, è ottavo a 0"376 davanti alla Desmosedici del team Pramac di Petrucci, nono a 0"433. Decima e undicesima la Yamaha ufficiale con Valentino Rossi che precede Maverick Vinales.

MotoGp in diretta tv e streaming

Questa gara di MotoGP sarà trasmessa in diretta tv soltanto su Sky, alle ore 14 di domenica 6 maggio. Su Tv8 andrà in onda la differita in prima serata alle ore 21. Il Gp di Sagna sarà visibile per gli abbonati Sky tramite il servizio Sky Go, che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili.

Orari Motogp su Sky

Domenica 6 maggio

Ore 8.40: Warm Up Moto3, Moto2 e MotoGP

Ore 11: Gara Moto3

Ore 12.20: Gara Moto2

Ore 14: Gara MotoGp

Orari MotoGp su Tv8

Domenica 6 maggio

18.00: Gara Moto3 (differita)

19.20: Gara Moto2 (differita)

21.00: Gara MotoGp (differita)