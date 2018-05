MotoGp Spagna in tv: gli orari della gara su Sky e Tv8

Torna il grande spettacolo della MotoGP, a due settimane dal trionfo di Marc Marquez a Austin. La gara sarà trasmessa in tv in diretta su Sky, mentre Tv8 la trasmetterà soltanto in differita.

Dopo tre soli Gp è ovviamente tutto ancora apertissimo: in classifica comanda Dovizioso con 46 punti, tallonato da Marquez a 45 e Viñales a 41, seguono Crutchlow e Zarco a 38 mentre. Valentino Rossi insegue a 29 punti.

MotoGp Spagna

Quello di Jerez è un circuito favorevole ai piloti spagnoli secondo la tradizione recente: oltre a Marquez, favorito d'obbligo, occhi puntati su Pedrosa e Lorenzo, pronti a mettere il primo punto esclamativo sulla loro stagione.

Valentino Rossi qui ha vinto 7 volte, e il nuovo asfalto del circuito, molto meno scivoloso, potrebbe regalare grosse soddisfazioni ai tifosi della Yamaha.

Orari Motogp Spagna su Sky

Sabato 5 maggio

8:55 Prove libere 3 Moto3 - Diretta Sky Sport Motogp

9:50 Prove libere 3 MotoGp - Diretta Sky Sport Motogp

10:50 Prove libere 3 Moto2 - Diretta Sky Sport Motogp

12:30 Qualifiche Moto3 - Diretta Sky Sport Motogp

13:30 Prove libere 4 MotoGp - Diretta Sky Sport Motogp

14:05 Qualifiche MotoGp (Q1 alle 14:05; Q2 alle 14:30) - Diretta Sky Sport Motogp

15:00 Qualifiche Moto2 - Diretta Sky Sport Motogp

Domenica 6 maggio

Ore 8.40: Warm Up Moto3, Moto2 e MotoGP

Ore 11: Gara Moto3

Ore 12.20: Gara Moto2

Ore 14: Gara MotoGp

Orari MotoGp su Tv8

Sabato 5 maggio

19.45: Sintesi Qualifiche Moto3, MotoGP e Moto2

Domenica 6 maggio

18.00: Gara Moto3 (differita)

19.20: Gara Moto2 (differita)

21.00: Gara MotoGp (differita)