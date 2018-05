MotoGp, Dovizioso ha rinnovato con la Ducati: il matrimonio continua, con un chiodo fisso

Il matrimonio continua, con un chiodo fisso in testa: il titolo iridato.

Ducati, Dovizioso ha rinnovato

Andrea Dovizioso correrà per la Ducati almeno fino a quando avrà 34 anni: ha rinnovato il proprio contatto con Ducati fino al 2020. Il Dovi correrà in sella alla Desmosedici del team ufficiale per altre due stagioni, prolungando così un rapporto iniziato nel 2013. In più di cinque stagioni sulla Rossa di Borgo Panigale il forlivese ha ottenuto 8 vittorie e altri 13 podi, sfiorando il titolo mondiale l'anno scorso.

Ciao ciao Lorenzo

Al suo fianco in Ducati dall'anno prossimo potrebbe non esserci più Jorge Lorenzo: non ha convinto, e il suo ingaggio appare eccessivo. I rumors di motomercato indicano in Danilo Petrucci il probabile nuovo pilota Ducati.