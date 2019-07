Motogp, Yamaha scarica Valentino Rossi: "Il futuro non dipende più da lui"

Valentino Rossi l’anno prossimo compirà 41 anni ed è legato Yamaha da un contratto valido fino alla fine del 2020. Tuttavia per il campione di Tavullia il decimo titolo mondiale potrebbe restare un sogno impossibile da raggiungere.

Dopo il peggior inizio di stagione di sempre e a due anni dall'ultima vittoria conquistata sul circuito di Assen nel 2017, il rapporto con la casa di Iwata pare essere arrivato ad un punto di rottura.

"Il futuro della Yamaha non passa più attraverso Valentino Rossi" dice senza giri di parole il managing director Yamaha Lin Jarvis in una intervista a Motorsport.

La Motogp secondo Jarvis è pronta ad affrontare quello che sarà uno dei ritiri più significativi della storia delle competizioni sportive. "Si possono immaginare circuiti semivuoti senza la grande quantità di cappellini e bandiere gialle con il numero 46 che ci sono oggi" spiega ancora Jarivs quasi ad esorcizzare lo spauracchio di una crisi di pubblico della Motogp prima di rifilare al Dottore una staffilata che rompe un tabù a lungo taciuto: "La sua eredità è finita, spero che rimanga un ambasciatore del marchio".

"Ora Valentino è in una fase molto diversa della sua vita e, con tutto il rispetto per lui, il futuro della Yamaha non passa più attraverso Valentino Rossi. Puoi essere qui ed essere competitivo per 1, 2 o 3 anni. Ma il nostro livello di dipendenza da lui è cambiato".