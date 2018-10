Motogp, in Australia la terzultima prova del motomondiale (occhio all'orario)

Motogp in Australia terzultima prova della stagione 2018 del motomondiale sul suggestivo circuito di Phillip Island, uno dei più impegnativi nonché dei più amati da appassionati e piloti. Dopo il trionfo di Marc Marquez in Giappone che ha incoronato il pilota Honda col suo settimo mondiale (quinto in MotoGp), Dovizioso (194 punti) e Rossi (185 punti) si giocano il podio iridato inseguiti da Vinales (155), Crutchlow (148), Zarco (133), Petrucci (133) e Lorenzo (130).

Motogp, la griglia di partenza

Marc Marquez superstar anche i Australia. Il pilota della Honda, neocampione del mondo ha conquistato la sesta pole della stagione a Phillip Island, terzultima prova del mondiale di MotoGp. Secondo posto per la Yamaha di Maverick Vinales davanti a Zarco. Andrea Iannone e la sua Suzuki dopo i buoni risultati nelle libere del venerdì chiude con il quarto tempo. Rossi e Dovizioso partiranno in terza fila con il settimo e nono posto

Pole position per l'italiano Mattia Pasini nel Gp d'Australia nella classe Moto2. Il pilota dell'Italtrans Racing Team, su Kalex, ha conquistato la terza pole stagionale. Al suo fianco partirà il tedesco Marcel Schrotter e a chiudere la prima fila lo spagnolo Xavi Vierge. Lontani dai primi i due piloti a caccia del titolo; Francesco Bagnaia, Sky Racing Team VR46 - Kalex, è sedicesimo, 20esimo il portoghese Miguel Oliveira, sulla Red Bull Ktm Ajo.

Decima pole stagionale per Jorge Martin nella stagione di Moto3. Il pilota spagnolo Del Conca Gresini Moto3, Honda, ha preceduto tutti nelle qualifiche del Gp d'Australia sul circuito di Phillip Island chiudendo in 1'36''596, alle sue spalle il sudafricano Darryn Binder, Ktm, +0''257, terzo crono per il giapponese Ayumu Sasaki, su Honda, 0''526. In ritardo Mattia Bezzecchi, che nella classifica piloti insegue Martin a un solo punto. L'italiano della Redox Pruestel Gp, su Ktm, è 15esimo.

Motogp Australia 2018, gli orari

A Phillip Island i campioni del motomondiale scenderanno in pista quando in Italia sarà appena mattina (occhio al cambio dell'ora)

Motogp, orari diretta Sky

Domenica 28 ottobre 2018 piloti in pista per la gara

Ore 3:00 gara Moto3

Ore 4:20 gara Moto2

Ore 6:00 gara MotoGP

Motogp, orari differita Tv8

Domenica 28 ottobre

Ore 11:00 - Differita Gara Moto3 (23 giri)

Ore 12:15 - Differita Gara Moto2 (25 giri)

Ore 14:00 - Differita Gara MotoGP (27 giri)

Motogp, la diretta streaming

