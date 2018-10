Motogp in Australia, il motomondiale è tutt'altro che finito

Motogp in Australia il diciassettesimo appuntamento della stagione del motomondiale sul suggestivo circuito di Phillip Island, uno dei più impegnativi nonché dei più amati da appassionati e piloti. Dopo il trionfo di Marc Marquez in Giappone che ha incoronato il pilota Honda col suo settimo mondiale (quinto in MotoGp), Dovizioso (194 punti) e Rossi (185 punti) si giocano il podio iridato inseguiti da Vinales (155), Crutchlow (148), Zarco (133), Petrucci (133) e Lorenzo (130).

Motogp Australia 2018, gli orari

A Phillip Island i campioni del motomondiale scenderanno in pista Sabato quando in Italia sarà appena mattina per le qualifiche. Domenica appuntamento con la gara alle 6 le qualifiche

Motogp, orari diretta Sky

Sabato 27 ottobre 2018 piloti in pista per le qualifiche

Ore 4.30 qualifiche Moto3

Ore 5.25 qualifiche Moto2

Ore 7.10 qualifiche MotoGp

Domenica 28 ottobre 2018 piloti in pista per la gara

Ore 3:00 gara Moto3

Ore 4:20 gara Moto2

Ore 6:00 gara MotoGP

Motogp, orari differita Tv8

Sabato 27 ottobre

Ore 14:00 - Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP e Moto2



Domenica 28 ottobre

Ore 11:00 - Differita Gara Moto3 (23 giri)

Ore 12:15 - Differita Gara Moto2 (25 giri)

Ore 14:00 - Differita Gara MotoGP (27 giri)

Motogp, la diretta streaming

Tweets by MotoGP