Calciomercato, Nainggolan vuole l'Inter: ma la Roma chiede almeno 40 milioni

Radja Nainggolan è l'obiettivo numero uno dell'Inter di Luciano Spalletti per la prossima stagione.

Nainggolan-Inter, più di una semplice voce

Il centrocampista belga avrebbe già raggiunto un accordo di massima con i nerazzurri, nessun problema su ingaggio e durata del contratto. L'unico scoglio (non da poco) è la valutazione del giocatore.

Valutato 40 milioni

La Roma non ha bisogno né alcuna intenzione di vendere uno dei suoi uomini migliori. Attende l'offerta dell'Inter: il club di Pallotta chiede non un cent in meno di 40 milioni, non pochi per un giocatore di 30 anni, troppi in questo momento per il d.s. Piero Ausilio. Le contropartite tecniche non interessano ai giallorossi, che tra l'altro preferirebbero non rinforzare diretti concorrenti per lo scudetto. Ma la preferenza di Nainggolan è chiara: vuole tornare da Spalletti.

Al momento è tutto bloccato. Pronto l’affondo ai primi di luglio quando i nerazzurri avranno sistemato il fair play finanziario. L'Inter punta anche un esterno d’attacco, il nome che circola è quello di Politano del Sassuolo.