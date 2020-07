Napoli, De Laurentiis conferma Gattuso e sogna: "Sono fiducioso per il Barcellona"

Rino Gattuso può dormire sonni tranquilli: il prossimo anni sarà ancora l'allenatore del Napoli. La conferma arriva direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis: "Ma questo è scontato, c'è bisogno di ribadirlo?". Il numero 1 degli azzurri ha anche parlato del match di ritorno degli ottavi di Champions contro il Barcellona: "Sono fiducioso, le grandi sfide più sono lunghe e più ci piacciono e quindi chiaramente ci piacerebbe che l'avventura in Champions fosse ancora lunga".

Napoli, De Laurentiis: "Sono soddisfatto del girone di ritorno"

"Sono molto soddisfatto del girone di ritorno della squadra con Rino Gattuso, che ho scelto io - ha proseguito DeLa - In occasione del 60° compleanno di Ancelotti ho avuto la possibilità di parlare per tre ore con Gattuso e io sono rimasto in quella occasione positivamente impressionato da lui -ricorda De Laurentiis in occasione della presentazione del ritiro prestagionale a Castel di Sangro-. Perché il mondo dei calciatori è un mondo dove gli argomenti da condividere non sono tantissimi, mentre con lui si può parlare di tutto. E poi lui non è un inquieto, ma un uomo appagato, sia sul piano personale che economico. Non ha bisogno di guadagnare per vivere, quindi non c'è questo spasmodico rincorrere chissà cosa. Lui e la moglie sono persone che serenamente svolgono la loro professione per amore".

Napoli, De Laurentiis: "La Serie A, per me dovrebbe iniziare il 4 ottobre"

"C'era indicazione folle della Lega di ricominciare il 12 di settembre, ma se uno deve far riposare i calciatori e poi farli allenare per la nuova stagione, come si fa? Quando ricomincia la Serie A? Per me dovrebbe ripartire a fine settembre, o meglio il 4 ottobre". Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis in occasione della presentazione del ritiro a Castel di Sangro. "Quando inizierà il ritiro? Dopo la gara con il Barcellona in programma l'8, dovessimo essere eliminati, daremo 12 giorni di riposo alla squadra quindi ritiro inizierebbe il 20. Nel caso in cui si dovesse passare il turno inizierebbe più tardi".