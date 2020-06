Napoli-Inter, dove vedere la partita di stasera in diretta tv e streaming

Torna il calcio giocato con le semifinali di ritorno della Coppa Italia. Dopo il match tra Juventus e Milan, va in scena oggi, sabato 13 giugno, lo scontro tra Napoli e Inter, con Gattuso e Conte che puntano a raggiungere la finale. Dopo più di due mesi di stop non sarà facile per i nerazzurri ribaltare il risultato dell'andata, quando gli azzurri si imposero per 1-0 a San Siro grazie ad una splendida rete di Fabian Ruiz. La partita di stasera sarà visibile in chiaro sui canali Rai, a partire dalle ore 21.

Napoli-Inter, dove vederla in diretta tv e streaming

Come anticipato, la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Napoli e Inter sarà visibile in chiaro a partire dalle ore 21. Basterà sintonizzarsi su Rai1 o su Rai1 HD. Il collegamento dal San Paolo inizierà intorno alle ore 20.35: dopo un ampio pre-partita ci sarà il fischio d'inizio. Per chi invece volesse vedere il match in streaming tramite pc, tablet o smartphone, basterà collegarsi al servizio streaming RaiPlay, sempre alle ore 21.

Napoli-Inter, le probabili formazioni

Gattuso sembra intenzionato ad affidarsi ad un tridente “leggero” con Insigne, Callejon e Mertens, anche se la presenza dell'attaccante belga è ancora in dubbio. Conte invece è pronto a schierare il danese Eriksen sulla trequarti, mentre in difesa sono completamente recuperati De Vrij e Bastoni. Ecco le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inter (3-4-1-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Candreva, Barella, Brozovic, Young, Eriksen, Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte