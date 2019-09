Napoli-Liverpool, dove vedere la partita di Champions League in diretta tv e streaming

Napoli-Liverpool stasera: parte l'avventura nella Champions League 2019/2020 degli uomini di Carlo Ancelotti. Al San Paolo gli azzurri ospitano il Liverpool di Jürgen Klopp per il primo turno della fase a gironi della massima competizione europea. La partita è in diretta tv dalle ore 21, anche in chiaro. Sarà una sfida affascinante e difficile, contro i campioni d'Europa che hanno vinto la scorsa edizione della Champions League battendo il Tottenham in finale. Napoli e Liverpool sono state sorteggiate nel girone E con Salisburgo e Genk. Gli azzurri vengono dal successo casalingo nel campionato italiano contro la Sampdoria, mentre i Reds sono primi a punteggio pieno nella classifica della Premier League. "Oggi debuttiamo in Champions League con il chiaro obiettivo di essere protagonisti e passare il turno. Forza Napoli!", ha scritto Ancelotti su Twitter.

Napoli-Liverpool, dove vedere la partita di stasera in diretta tv (o in streaming)

La partita Napoli-Liverpool di stasera è in programma alle ore 21 e sarà visibile in diretta tv in chiaro su Canale 5, oltre che su Sky Sport 1 e Sky Sport 252. Per chi guarda le partite in streaming su pc, tablet e smartphone il match del Napoli sarà disponibile sulla piattaforma SkyGo e su Mediaset Play.

Queste le probabili formazioni:

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Llorente.

Liverpool (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mané.

Martedì 17 e mercoledì 18 settembre si disputeranno le gare della prima giornata della fase a gironi e saranno quattro le italiane a scendere in campo. Ecco dove seguire in tv le partite di Inter, Napoli, Juventus e Atalanta e l'elenco completo delle partite in programma in questi due giorni di calcio internazionale.

Partite Champions League di martedì 17 settembre 2019: dove vederle in tv

Inter - Slavia Praga ore 18.55 Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Lione - Zenit ore 18.55 Sky Sport Football e Sky Sport 253

Napoli - Liverpool ore 21 Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in chiaro su Canale 5

Borussia D. - Barcellona ore 21 Sky Sport Football e Sky Sport 253

Chelsea - Valencia ore 21 Sky Sport 254

Benfica - Lipsia ore 21 Sky Sport 255

Ajax - Lille ore 21 Sky Sport 256

Salisburgo - Genk ore 21 Sky Sport 257

Partite Champions League di mercoledì 18 settembre 2019: dove vederle in tv

Olympiacos - Tottenham ore 18.55 Sky Sport Football e Sky Sport 252

Bruges - Galatasaray ore 18.55 Sky Sport 254

Atletico Madrid - Juventus ore 21 Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Dinamo Zagabria - Atalanta ore 21 Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e Sky Sport 484

Psg - Real Madrid ore 21 Sky Sport Football e Sky Sport 254

Bayer Leverkusen - Lokomotiv M. ore 21 Sky Sport 255

Shakhtar D. - Manchester City ore 21 Sky Sport 256

Bayern Monaco - Stella Rossa ore 21 Sky Sport 257