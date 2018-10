Napoli-Liverpool e Psv-Inter, dove vedere le partite in tv e streaming

Aria di grande calcio stasera per le italiane: Napoli-Liverpool e Psv Eindhoven-Inter. A Napoli arriva il Liverpool, dopo il pareggio con la Stella Rossa a Belgrado, vincere e portare a casa i tre punti contro una delle due grandi favorite del girone, il Liverpool (l'altra è il Psg) sarebbe fondamentale. "Abbiamo tanta fiducia per la partita con il Liverpool. Sappiamo quello che dobbiamo fare e domani lo faremo" assicura Ancelotti.

Dove vedere Napoli-Liverpool in tv e streaming

La partita sarà trasmessa sia su Sky sia sulla Rai, in diretta, dalle 21. Gli abbonati a Sky potranno vedere la partita del Napoli anche in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. La partita sarà trasmessa in streaming anche dall’applicazione o dal sito di Rai Play.

Dopo anni di Mediaset, da questa stagione le partite di Champions League verranno trasmesse da Sky, che ha i diritti per trasmetterle tutte, e dalla Rai, che ad ogni turno trasmetterà una partita del mercoledì di una squadra italiana in corsa. Questa settimana tocca al Napoli

Probabili formazioni

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik, Insigne. Allenatore: Ancelotti.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Keita; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Klopp.

Dopo la grande rimonta contro il Tottenham l'Inter si presenta al Philips Stadion di Eindhoven per vincere contro il Psv e mettere così una seria ipoteca sugli ottavi di Champions League. Spalletti punta ancora sul 4-2-3-1, con il ritorno dal 1' di Mauro Icardi al centro dell'attacco. Ballottaggio in fascia tra Politano e Candreva.

Dove vedere Psv-Inter in tv e streaming

Calcio d'inizio alle 21. La partita è trasmessa solo per gli abbonati su Sky, canali Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e Sky Sport 384. Gli abbonati a Sky potranno vedere la partita del Napoli anche in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme Sky Go e Now TV.

Probabili formazioni

PSV (4-2-3-1): Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angelino; Rosario, Hendrix; Berwijn, Pereiro, Lozano; De Jong. Allenatore: Van Bommel.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.