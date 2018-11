Napoli-Psg, come vedere la sfida di Champions in diretta tv e streaming

Il San Paolo di Napoli è fibrillazione in attesa dell'importantissima sfida tra i padroni di casa e il Psg. Il match, previsto per le ore 21 di oggi, martedì 6 novembre 2018, è valevole per la quarta giornata del gruppo C della Champions League. Una partita molto delicata vista soprattutto la situazione nel girone che vede il Liverpool al primo posto con 6 punti, seguito dal Napoli con 5 e dai francesi con 4. Dopo il 2-2 dell'andata al Parco dei Principi la squadra di Ancelotti cerca tre punti fondamentali per passare il turno e mettere nei guai i parigini. Napoli-Psg verrà trasmessa in diretta e in esclusiva sui canali Sky a partire dalle ore 21.

Napoli-Psg: le probabili formazioni

Dopo il turnover effettuato in campionato Ancelotti punta ancora sul 4-4-2 che ha ben funzionato nelle ultime settimane. Maksimovic dovrebbe trovare spazio come terzino destro, mentre in attacco ci sarà la coppia di 'piccoli' formata da Insigne e Mertens, con Milik che dovrebbe partire dalla panchina.

Anche Tuchel può contare sul suo '11' migliore. Tra i pali ci sarà Buffon, mentre al centro dell'attacco ci sarà il grande ex Edinson Cavani, affiancato dal trio fantasia composto da Neymar, Mbappè e Di Maria.

Napoli (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Insigne, Mertens. Allenatore: Ancelotti.

Psg (4-2-3-1): Buffon; Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Bernat; Verratti, Rabiot; Mbappè, Neymar, Di Maria; Cavani. Allenatore: Tuchel.

Napoli-Psg: come vedere la partita in diretta tv e streaming

Come preannunciato all'inizio dell'articolo, la sfida tra Napoli e Psg verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Arena (204) e Sky Sport 253. Per chi volesse vedere la partita da pc, smartphone o tablet la diretta streaming sarà disponibile soltanto per gli abbonati al servizio SkyGo.