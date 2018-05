"Neymar al Real Madrid": la voce prende quota

La voce circolava già l'anno scorso: Neymar al Real Madrid.

Quella che sembrava una boutade di calciomercato prende quota, e i giornali spagnoli si scatenano. Il fenomeno brasiliano passato lo scorso anno dal Barcellona al Psg per la cifra record di 222 milioni di euro, potrebbe fare ritorno in Spagna durante l'estate: è lui il grande obiettivo del Real per l'attacco.

Che il campionato francese potesse stare un po' stretto a quello che è considerato il futuro numero uno del panorama calcistico mondiale era evidente, ma in pochi avrebbero pensato a un Neymar stanco di Parigi dopo un solo anno.

Il quotidiano Marca, vicinissimo da sempre al mondo mdridista, già si chiede se Cristiano Ronaldo e Neymar siano compatibili: la "Operacion Ney" sarebbe già incominciata. Dovrà essere il brasiliano a forzare la mano e convincere il Psg a lasciarlo andare: ha un contratto (ricchissimo) fino al 2022.

I primi contatti tra l'entourage di Neymar e il Real risalgono al dicembre scorso: la telenovela è destinata a durare per tutta l'estate, in tanti scommettono che l'affare si potrà concludere soltanto nel mese di agosto.