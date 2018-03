Nissan, la nuova LEAF eletta "World Green Car of the Year" 2018

La nuova Nissan LEAF, il veicolo elettrico più venduto al mondo, è stata eletta “World Green Car 2018” in occasione del New York International Auto Show 2018 ed è il primo veicolo 100% elettrico a vincere questo premio dall’esordio della categoria.

La nuova Nissan LEAF, l’icona della Nissan Intelligent Mobility, la roadmap strategica che si propone di ridefinire il modo in cui i veicoli vengono guidati, alimentati e integrati nella società, combina una maggiore autonomia di percorrenza1, un nuovo design dinamico e tecnologie all’avanguardia come ProPILOT, e-Pedal e ProPILOT Park.

Daniele Schillaci, Executive Vice President, Global Marketing and Sales, Zero Emission Vehicle and Battery Business; Chairman of Management Committee for Japan/A&O (Giappone, Asia, Oceania); per Nissan Motor Co., Ltd. ha dichiarato “Dal lancio di Nissan LEAF nel 2010 abbiamo venduto oltre 300.000 veicoli 100% elettrici a livello globale, contribuendo a ridurre le emissioni di CO 2 mondiali. Siamo quindi orgogliosi e onorati per il riconoscimento ricevuto dalla giuria e fieri di continuare a diffondere la visione della Nissan Intelligent Mobility”.

La nuova Nissan LEAF, già disponibile presso le concessionarie, si è distinta fra una rosa iniziale di cinque candidati ed era l’unico veicolo 100% elettrico in lista. Per eleggere il vincitore, i giurati hanno considerato l’impatto complessivo del veicolo sull’ambiente, le emissioni allo scarico e i consumi.

La generazione precedente di Nissan LEAF era stata eletta “World Car of the Year” nel 2011 e resta tutt’oggi l’unico veicolo 100% elettrico ad aver ricevuto questo riconoscimento nei 14 anni di storia del premio.