Inter, la nuova maglia 2020-2021 a zig-zag è un omaggio al Biscione

Una maghlia a zig zag per tornare a vincere. L'Inter e Nike presentano la nuova divisa 'home' del club nerazzurro che per il kit stagione 2020-21 si ispira agli elementi chiave della cultura e dei valori della città di Milano, attraverso una particolare reinterpretazione dello stile tradizionale del club. L'unicità dell'Inter è radicata nelle sue origini e si rispecchia anche nello spirito innovativo della città. Prendendo ispirazione dal movimento artistico degli anni '80, la nuova divisa Home dell'Inter celebra la città di Milano attraverso un'estetica che simboleggia l'identità condivisa dal club e dalle persone che rappresenta. Il kit è 'Made of Milano' volendo rappresentare il senso di unità con il capoluogo lombardo e con le persone, parte di una grande community che condivide il senso di orgoglio per la città e il desiderio di innovazione. Il design della maglia riprende forme e colori caratteristici dello stile tribal-pop e reinterpreta le iconiche righe nerazzurre con onde e zig-zag. Sviluppandosi dalla parte superiore a quella inferiore della maglia, le spesse righe a zig-zag nerazzurre riprendono anche il Biscione, storico simbolo del club.

Nuova maglia Inter 2020-2021

