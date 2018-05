Nuova Maglia Juventus 2018-2019: tanto bianco e poco nero

Circolano le prime foto "non ufficiali" dell nuova maglia della Juventus 2018-2019. L'accordo di sponsorizzazione tra Juventus e Adidas in vigore dal 1° luglio 2015 ha una durata di 6 stagioni.

Ufficialmente sarà presentata il prossimo 15 maggio, il portale specializzato Footy Headlines ha però anticipato tutti. La nuova divisa prodotta dall'Adidas presenta due sole strisce verticali di colore nero alternate a bande bianche.

Al centro della maglia c'è lo sponsor Jeep, le maniche sono interamente bianche ma sulla spalla sono presenti tre sottili strisce nere. Sulla schiena la divisa sarà quasi completamente bianca, mentre il colletto si ispira alla gamma dell’Adidas degli anni 90.

La maglia ospiterà per la settima volta consecutiva lo Scudetto. La prima impressione bianco sarà presente anche sulle maniche (dove continueranno a esserci le tre linee di Adidas) e sulla schiena dove compariranno solo i nomi e i numeri dei giocatori.

Colpiscono gli ampi spazi bianchi: per i bianconeri una maglia molto più bianca che nera: dai commenti in rete la maglia non dispiace ai tifosi, anche se la maglia a strisce strette stile anni '80, quelle della Juve di Platini, restano inarrivabili.