Milan e Inter hanno presentato il progetto per costruire il nuovo stadio di Milano

Milan e Inter hanno presentato oggi all'amministrazione comunale di Milano il progetto di fattibilità tecnico economica per la costruzione del nuovo stadio per Milano e del relativo distretto multifunzionale. Il nuovo impianto da 60.000 posti sarà parte di un progetto più ampio che prevede investimenti privati su Milano e sull'area di San Siro per oltre 1,2 miliardi di euro.

Niente più San Siro quindi per le due squadre di Milano: il vecchio Stadio Meazza potrebbe essere abbatutto, ma solo dopo le olimpiadi invernali del 2026. Quello che per molti rappresenta una vera e propria "Scala del calcio" sarà infatti il teatro della cerimonia di apertura dei giochi di Milano-Cortina.

Ma veniamo dunque ai progetti del nuovo stadio come presentato stamane dalle due società di calcio.

Il Progetto di Fattibilità presentato da F.C. Internazionale Milano S.p.A. e A.C. Milan S.p.A si propone di valorizzare l'area di San Siro trasformandola realizzando:

un nuovo impianto di circa 60.000 posti a sedere, nell'area contigua a quella dell’attuale stadio (di proprietà del Comune di Milano e attualmente in concessione ai due Club);

un distretto multifunzionale nell'area del Meazza dedicato allo sport, all'intrattenimento, allo shopping e al divertimento, che rappresenti un luogo di aggregazione in grado di accogliere cittadini, tifosi e turisti 365 giorni all'anno, dando occupazione a oltre 3.500 persone.

Gli investimenti saranno sostenuti da AC Milan e FC Internazionale, a fronte della concessione di un diritto di superficie a 90 anni, da assegnarsi tramite gara pubblica, per la quale i due Club, in qualità di proponenti, avranno un diritto di prelazione.

La domanda avanzata oggi è volta a richiedere la dichiarazione di pubblico interesse da parte del Comune di Milano.

Official Statement: A New Milano Stadium ➡ https://t.co/DlWzqeYRCs



Comunicato Stampa: Un Nuovo Stadio per Milano ➡ https://t.co/tK7ZYadyCe pic.twitter.com/dLvFqE90GC — AC Milan (@acmilan) 10 luglio 2019

🏟 | UN NUOVO STADIO PER MILANO



Inter e Milan hanno presentato all’Amministrazione Comunale di Milano il “Progetto di Fattibilità Tecnico Economica” per la costruzione del Nuovo Stadio per Milano e del relativo distretto multifunzionale 👉 https://t.co/d4IymTEKTq #FCIM — Inter (@Inter) 10 luglio 2019

Come spiegano i due club la costruzione di un nuovo stadio è preferibile all'ipotesi di ristrutturazione del Meazza: la struttura presenta secondo Milan e Inter una serie di deficit di diversa natura la cui risoluzione avrebbe necessariamente richiesto un massiccio intervento di riqualificazione dai dubbi esiti.