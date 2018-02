Olimpiadi in diretta: dove e quando vedere i Giochi di PyeongChang 2018

I Giochi olimpici invernali di Corea sono visibili in tv sui Rai Due e Rai Sport: la tv di Stato che prevede un pacchetto di 110 ore di programmazione e trasmetterà le gare principali. Le olimpiadi di PyeongChang 2018 avranno una copertura integrale su Eurosport - visibile su Mediaset Premium.

Le olimpiadi in tv e in diretta streaming

I Giochi olimpici invernali di Corea saranno in diretta su Rai 2 con collegamenti a partire dall'1.45 di notte. Rai Sport + trasmetterà le gare che si svolgeranno tra le 11 e le 15.

I Giochi olimpici invernali di Corea sono visibili in streaming sul sito di RaiPlay e su Eurosport Player. I Giochi olimpici invernali di Corea sono visibili in streaming sul sito di RaiPlay e su Eurosport Player. I clienti TIMVISION potranno vedere ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali in diretta attraverso Eurosport Player.

Olimpiadi in Corea, la cerimonia di apertura

La Cerimonia di apertura dei 23esimi Giochi invernali ospitata nell'Olympic Stadium è in programma venerdì 9 febbraio dalle 12 (ora italiana) e sarà trasmessa in diretta dalle 11.45 su Rai 2 e in streaming su Raiplay. Sfileranno 2.925 atleti provenienti da 92 paesi. Lo squadrone più nutrito è quello degli Stati Uniti con 242 atleti.

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO:

13.30 Salto con gli sci – Trampolino HS 109, qualificazioni (maschile)

VENERDÌ 9 FEBBRAIO:

02.00 Freestyle – Moguls, qualificazione (femminile)

02.00 Pattinaggio artistico – Team Event (corto maschile e corto di coppia)

03.45 Freestyle – Moguls, qualificazione (maschile)

12.00 Cerimonia d'apertura

SABATO 10 FEBBRAIO:

02.00 Snowboard – Slopestyle, qualificazioni (maschile)

08.15 Sci di fondo – Skiathlon (femminile)

11.00 Short track – 1500m, Finale (maschile)

11.10 Slittino – Singolo, prima e seconda manche (maschile)

12.00 Speed skating – 3000m (femminile)

12.15 Biathlon – Sprint (femminile)

13.00 Short track – 500m, qualificazione (femminile)

13.00 Short track – Staffetta, qualificazione (femminile)

13.35 Salto con gli sci – Trampolino HS 109, Finale (maschile)

DOMENICA 11 FEBBRAIO:

02.00 Pattinaggio artistico – Team Event (corto danza, corto femminile, libero di coppia)

02.00 Snowboard – Slopestyle, Finale (maschile)

03.00 Sci alpino – Discesa libera (maschile)

05.30 Snowboard – Slopestyle, qualificazioni (femminile)

07.15 Sci di fondo – Skiathlon (maschile)

08.00 Speed skating – 5000m (maschile)

10.50 Slittino – Singolo, terza e quarta manche (maschile)

11.30 Freestyle – Moguls, Finale (femminile)

12.15 Biathlon – Sprint (maschile)

LUNEDÌ 12 FEBBRAIO:

02.00 Pattinaggio artistico – Team Event (libero maschile, libero femminile, libero danza)

02.00 Snowboard – Slopestyle, Finale (femminile)

02.15 Sci alpino – Gigante, prima manche (femminile)

05.30 Snowboard – Halfpipe, qualificazioni (femminile)

05.45 Sci alpino – Gigante, seconda manche (femminile)

11.10 Biathlon – Inseguimento (femminile)

11.30 Freestyle – Moguls, Finale (maschile)

11.50 Slittino – Singolo, prima e seconda manche (femminile)

13.00 Biathlon – Inseguimento (maschile)

13.30 Speed skating – 1500m (femminile)

13.50 Salto con gli sci – Trampolino HS 109 (femminile)

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO:

02.00 Snowboard – Halfpipe, Finale (femminile)

03.30 Sci alpino – Combinata alpina, discesa libera (maschile)

05.00 Snowboard – Halfpipe, qualificazioni (maschile)

07.00 Sci alpino – Combinata alpina, slalom (maschile)

09.30 Sci di fondo – Sprint t. classica (maschile)

09.30 Sci di fondo – Sprint t. classica (femminile)

11.00 Short track – 500m, Finale (femminile)

11.30 Slittino – Singolo, terza e quarta manche (femminile)

12.00 Speed skating – 1500m (maschile)

13.00 Short track – 1000m, qualificazioni (maschile)

13.00 Short track – Staffetta, qualificazioni (maschile)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO:

01.05 Curling – Round robin, prima giornata (maschile)

02.00 Pattinaggio artistico – Coppie (programma corto)

02.15 Sci alpino – Slalom, prima manche (femminile)

02.30 Snowboard – Halfpipe, Finale (maschile)

05.45 Sci alpino – Slalom, seconda manche (femminile)

07.00 Combinata nordica – Trampolino HS 109

09.45 Combinata nordica – 10km

11.00 Speed skating – 1000m (femminile)

12.05 Curling -Round robin, seconda giornata (maschile)

12.05 Biathlon – Individuale (femminile)

12.20 Slittino – Doppio, prima e seconda manche

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO:

02.00 Skeleton – Prima e seconda manche (maschile)

02.30 Pattinaggio artistico – Coppie (programma libero)

03.00 Sci alpino – SuperG (maschile)

05.30 Snowboard – Snowboardcross (maschile)

06.05 Curling – Round robin, terza giornata (maschile)

07.30 Sci di fondo – 10km t.libera (femminile)

12.00 Biathlon – Individuale (maschile)

12.00 Freestyle – Aerials, qualificazione (femminile)

12.00 Speed skating – 10000m (maschile)

13.30 Slittino – Staffetta a squadre

VENERDÌ 16 FEBBRAIO:

01.05 Curling – Round robin, quarta giornata (maschile)

01.30 Skeleton – Terza e quarta manche (maschile)

02.00 Pattinaggio artistico – Singolo maschile (programma corto)

04.15 Snowboard – Snowboardcross (femminile)

07.00 Sci di fondo – 10km t.libera (maschile)

12.00 Freestyle – Aerials, Finale (femminile)

12.00 Speed skating – 5000m (femminile)

12.05 Curling – Round robin, quinta giornata (maschile)

13.30 Salto con gli sci – Trampolino HS 140, qualificazioni (maschile)

SABATO 17 FEBBRAIO:

02.00 Freestyle – Slopestyle, qualificazioni (femminile)

02.00 Pattinaggio artistico – Singolo femminile (programma libero)

03.00 Sci alpino – SuperG (femminile)

05.00 Freestyle – Slopestyle, Finale (femminile)

06.05 Curling – Round robin, sesta giornata (maschile)

10.30 Sci di fondo – Staffetta (femminile)

11.00 Short track – 1500m, Finale (femminile)

11.00 Short track – 1000m, Finale (maschile)

12.00 Freestyle – Aerials, qualificazioni (maschile)

12.15 Biathlon – Mass start (femminile)

13.30 Salto con gli sci – Trampolino HS 140, Finale (maschile)

DOMENICA 18 FEBBRAIO:

01.05 Curling – Round robin, settima giornata (maschile)

02.00 Freestyle – Slopestyle, qualificazioni (maschile)

02.15 Sci alpino – Gigante, prima manche (maschile)

05.15 Freestyle – Slopestyle, Finale (maschile)

05.45 Sci alpino – Gigante, seconda manche (maschile)

07.15 Sci di fondo – Staffetta (maschile)

12.00 Speed skating – Staffetta, qualificazione (maschile)

12.00 Speed skating – 500m (femminile)

12.00 Freestyle – Aerials, Finale (maschile)

12.05 Bob – Bob a 2, prima e seconda manche (maschile)

12.05 Curling – Round robin, ottava giornata (maschile)

12.15 Biathlon – Mass start (maschile)

LUNEDÌ 19 FEBBRAIO:

01.30 Snowboard – Big Air, qualificazioni (femminile)

02.00 Freestyle – Halfpipe, qualificazioni (femminile)

02.00 Pattinaggio artistico – Danza (programma corto)

06.05 Curling – Round robin, nona giornata (maschile)

12.00 Speed skating – Staffetta, qualificazione (femminile)

12.00 Speed skating – 500m (maschile)

12.15 Bob – Bob a 2, terza e quarta manche (maschile)

13.30 Salto con gli sci – Prova a squadre HS 140 (maschile)

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO:

01.05 Curling – Round robin, decima giornata (maschile)

02.00 Pattinaggio artistico – Danza (programma libero)

02.30 Freestyle – Halfpipe, Finale (femminile)

05.00 Freestyle – Halfpipe, qualificazioni (maschile)

11.00 Short track – 1000m, qualificazioni (femminile)

11.00 Short track – 500m, qualificazioni (maschile)

11.00 Combinata nordica – Trampolino HS 140

12.05 Curling – Round robin, undicesima giornata (maschile)

12.15 Biathlon – Staffetta (mista)

13.00 Short track – Staffetta, Finale (maschile)

13.45 Combinata nordica – 10km

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO:

01.30 Snowboard – Big Air, qualificazioni (maschile)

02.00 Pattinaggio artistico – Individuale femminile (programma corto)

03.00 Sci alpino – Discesa libera (femminile)

03.30 Freestyle – Ski Cross, qualificazioni (maschile)

05.15 Freestyle – Ski Cross, Finali (maschile)

06.05 Curling – Round robin, dodicesima giornata (maschile)

09.00 Sci di fondo – Team sprint t. libera (maschile)

09.00 Sci di fondo – Team sprint t. libera (femminile)

12.00 Speed skating – Staffetta, Finali (maschile)

12.00 Speed skating – Staffetta, Finali (femminile)

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO:

01.05 Curling – Spareggi (maschile e femminile)

02.15 Sci alpino – Slalom, prima manche (maschile)

03.30 Freestyle – Halfpipe, Finale (maschile)

04.00 Snowboard – Parallelo Gigante, qualificazioni (maschile e femminile)

05.45 Sci alpino – Slalom, seconda manche (maschile)

08.30 Combinata nordica – Prova a squadre (trampolino HS 140)

11.00 Short track – 500m, Finale (maschile)

11.00 Short track – 1000m, Finale (femminile)

11.00 Short track – Staffetta, Finale (maschile)

11.20 Combinata nordica – Prova a squadre (4x5km)

12.05 Curling – Semifinali (maschile)

12.15 Biathlon – Staffetta (femminile)

VENERDÌ 23 FEBBRAIO:

01.30 Snowboard – Big Air, Finale (femminile)

02.00 Pattinaggio artistico – Individuale femminile (programma libero)

03.00 Sci alpino – Combinata alpina, discesa libera (femminile)

03.30 Freestyle – Ski Cross, qualificazioni (femminile)

05.15 Freestyle – Ski Cross, Finali (femminile)

06.30 Sci alpino – Combinata alpina, slalom (femminile)

07.35 Curling – Finale per il bronzo (maschile)

11.00 Speed skating – 1000m (maschile)

12.15 Biathlon – Staffetta (maschile)

SABATO 24 FEBBRAIO:

01.30 Bob – Bob a 4, prima e seconda manche

02.00 Snowboard – Big Air, Finale (maschile)

03.00 Sci alpino – Team Event

04.00 Snowboard – Parallelo Gigante, Finali (maschile e femminile)

06.00 Sci di fondo – 50km (maschile)

07.35 Curling – Finale per l’oro (maschile)

12.00 Speed skating – Mass start (femminile)

12.00 Speed skating – Mass start (maschile)

DOMENICA 25 FEBBRAIO:

01.30 Pattinaggio artistico – Galà di esibizione

01.30 Bob – Bob a 4, terza e quarta manche

07.15 Sci di fondo – 30km (femminile)

12.00 Cerimonia di chiusura