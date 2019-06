Olimpiadi 2026, scelta l'Italia: i Giochi invernali al tandem Milano-Cortina

Sarà l'Italia ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. Il Comitato olimpico internazionale ha scelto Milano-Cortina come sede della manifestazione sportiva, che tornerà in Italia 20 anni dopo l'edizione di Torino 2006. Battuta la concorrenza della Svezia.

L'atteso annuncio è stato dato dal presidente del Cio, Thomas Bach, dopo il voto dei membri del Comitato olimpico internazionale allo SwissTech Convention Center di Losanna. La candidatura italiana ha sconfitto quella svedese di Stoccolma-Are. L'Italia tornerà quindi ad ospitare i Giochi invernali per la terza volta, vent'anni dopo Torino 2006 e 70 anni dopo l'edizione di Cortina 1956.

Olimpiadi 2026, lacrime e gioia a Losanna

Lacrime e cori ''Italia, Italia'' tra la delegazione azzurra dopo l'assegnazione a Milano-Cortina delle Olimpiadi invernali del 2026. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nell'esultanza ha preso in braccio la coordinatrice del dossier Diana Bianchedi. Il ministro svedese della cooperazione si è sportivamente complimentato con l'Italia, poi ha aggiunto una battuta: ''Ora siamo 1-1''.

Olimpiadi 2026, Cortina festeggia in piazza

Una piazza Di Bona, in pieno centro a Cortina, è scoppiata in una grande ovazione di gioia alla notizia data in diretta dal maxi schermo collegato con Losanna per l'assegnazione delle Olimpiadi Invernali del 2026, che torneranno così nella Perla delle Dolomiti esattamente settant' anni dopo i Giochi del 1956. Cortinesi, giovani e anziani, alcuni in abiti tradizionali ampezzani, e turisti hanno festeggiato insieme all'insegna dell'Inno di Mameli stappando bottiglie di spumante.

Olimpiadi 2026, Salvini: "Giornata storica"

''Vincono l'Italia, il futuro e lo sport: grazie a chi ci ha creduto fin da subito, soprattutto nei Comuni e nelle Regioni, e peccato per chi ha rinunciato". Lo afferma il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini sull'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano-Cortina. "Ci saranno almeno cinque miliardi di valore aggiunto, 20mila posti di lavoro, oltre a tante strade ed impianti sportivi nuovi: con le Olimpiadi invernali confermeremo al mondo le nostre eccellenze e le nostre capacità'', conclude.

Invece il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha appreso della vittoria italiana appena arrivato all'aeroporto di Ginevra prima di decollare per l'Italia. Abbracci con la sua delegazione, fa sapere il suo staff.

Olimpiadi 2026, Sala: ''Cerimonia a San Siro''

"Nel nostro dossier è garantito che San Siro ospiterà la cerimonia di apertura e così sarà". Lo ha ribadito il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rispondendo a una domanda sulla volontà di Milan e Inter di costruire un nuovo stadio durante la conferenza stampa seguita alla presentazione della candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026.