Olimpiadi invernali 2018, la guida ai Giochi olimpici di PyeongChang

La bandiera italiana sventola a PyeongChang: la missione azzurra ai Giochi Olimpici Invernali in Corea del Sud si arricchisce della prima medaglia d'oro: Arianna Fontana, ha conquistato l’oro nei 500 metri al Gangneung Ice Arena regalando all’Italia la seconda medaglia a PyeongChang2018; a Federico Pellegrino la medaglia d'argento nella sprint in tecnica classica di sci nordico; il biathlon aveva regalato la prima medaglia (di bronzo) all'Italia.

Olimpiadi, il medagliere italiano

13 febbraio: short track, oro per Arianna Fontana

La regina dello short track tricolore, Arianna Fontana, ha conquistato l’oro nei 500 metri al Gangneung Ice Arena regalando all’Italia la seconda medaglia a PyeongChang2018 e salendo per la quarta edizione consecutiva sul podio dei Giochi Olimpici. Da Torino 2006 (bronzo in staffetta), passando per Vancouver (bronzo) e Sochi (due bronzi e un argento) fino in Corea del Sud dove si è messa al collo la medaglia più preziosa, quella che le mancava. La portabandiera, la più giovane medagliata azzurra di sempre a livello invernale, icona di un movimento che ruota intorno al suo talento, ha dominato i quarti, vincendo la sua batteria, poi è stata protagonista della semifinale in cui ha realizzato il suo primato personale (42"635 contro il 42”829 realizzato a Salt Lake City a novembre 2016) cedendo la scena solo alla coreana Choi, capace di realizzare il record olimpico (42"422). In finale Arianna ha condotto dall'inizio, senza cedere alla paura, migliorando ancora il personale (45"569). Alle sue spalle l'olandese van Kerkhof e la canadese Boutin, squalificata la padrona di casa Choi.

13 febbraio: sprint, argento per Federico Pellegrino

Federico Pellegrino ha conquistato la medaglia d'argento nella sprint in tecnica classica di sci nordico alle Olimpiadi di PyeongChang. L'azzurro, autore di una straordinaria prestazione, ha battuto al fotofinish il russo Bolshunov. Oro al norvegese Johannes Klaebo.

11 febbraio: biathlon, bronzo per Dominik Windisch

Il biathlon regala la prima medaglia all'Italia nella XXIII edizione dei Giochi Olimpici Invernali. L'impresa di bronzo porta la firma di Dominik Windisch nella 10 km sprint: l'azzurro ha chiuso con il tempo di 23'46"5 (un errore), nella gara vinta dal tedesco Peiffer in 23'38"8 davanti all'atleta della Repubblica Ceca, Krcmar. Windisch è al secondo bronzo olimpico dopo il terzo posto conquistato a Sochi 2014 nella staffetta mista.

Olimpiadi 2019, le sedi delle gare

Le Olimpiadi si svolgonno principalmente in tre città della Provincia nord orientale del Gangwon (Corea del Sud): PyeongChang, Jeongseon e Gangneung. "Casa Italia", il quartier generale degli azzurri ospitata presso il Yongpyong Golf Club di PyeongChang.

La Cerimonia di apertura dei 23esimi Giochi invernali ospitata nell'Olympic Stadium è in programma venerdì 9 febbraio dalle 12 (ora italiana) e sarà trasmessa in diretta dalle 11.45 su Rai 2 e in streaming su Raiplay. Sfileranno 2.925 atleti provenienti da 92 paesi. Lo squadrone più nutrito è quello degli Stati Uniti con 242 atleti.

Le gare sono in programma da giovedì 8 febbraio fino a domenica 25 febbraio. Ecco tutti gli orari delle competizioni diciplina per disciplina.

Biathlon; Bob; Combinata nordica; Curling; Freestyle; Hockey; Pattinaggio di figura; Pattinaggio di velocità; Salto; Sci alpino; Sci di fondo; Short track; Skeleton; Slittino; Snowboard

I Giochi olimpici invernali di Corea sono visibili in tv sui Rai Due e Rai Sport: la tv di Stato che prevede un pacchetto di 110 ore di programmazione e trasmetterà le gare principali. Le olimpiadi di PyeongChang 2018 avranno una copertura integrale su Eurosport - visibile su Mediaset Premium.

I Giochi olimpici invernali di Corea saranno in diretta su Rai 2 con collegamenti a partire dall'1.45 di notte.

Rai Sport + trasmetterà le gare che si svolgeranno tra le 11 e le 15.

I Giochi olimpici invernali di Corea sono visibili in streaming sul sito di RaiPlay e su Eurosport Player. I clienti TIMVISION potranno vedere ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali in diretta attraverso Eurosport Player.

L'Italia ha risposto 'presente' con una spedizione record composta da 121 atleti, mai così tanti dall'Olimpiade casalinga a Torino nel 2006. Gli azzuri competeranno infatti in 14 delle 15 discipline totali (Hockey unico escluso).

MARTA BASSINO - SCI ALPINO

SOFIA BELINGHERI - SNOWBOARD

SIMONE BERTAZZO - BOB

MIRCO BERTOLINA - SCI DI FONDO

FRANCESCA BETTRONE - PATTINAGGIO DI VELOCITÀ

LORENZO BILOTTI - BOB

THOMAS BORMOLINI - BIATHLON

DAVIDE BRESADOLA - SALTO

FEDERICA BRIGNONE - SCI ALPINO

ELISA BROCARD - SCI DI FONDO

RAFFAELLA BRUTTO - SNOWBOARD

RICCARDO BUGARI - PATTINAGGIO DI VELOCITÀ

RAFFAELE BUZZI - COMBINATA NORDICA

EMANUELE BUZZI - SCI ALPINO

ANNA CAPPELLINI - PATTINAGGIO DI FIGURA

JOSEPH LUKE CECCHINI - SKELETON

FEDERICO CECON - SALTO

THIERRY CHENAL - BIATHLON

SEBASTIAN COLLOREDO - SALTO

ANNA COMARELLA - SCI DI FONDO

YURI CONFORTOLA - SHORT TRACK

EDWIN CORATTI - SNOWBOARD

FRANCESCO COSTA - BOB

CHIARA COSTAZZA - SCI ALPINO

IRENE CURTONI - SCI ALPINO

YVONNE DALDOSSI - PATTINAGGIO DI VELOCITÀ

LUCA DE ALIPRANDINI - SCI ALPINO

FRANCESCO DE FABIANI - SCI DI FONDO

ILARIA DEBERTOLIS - SCI DI FONDO

NICOL DELAGO - SCI ALPINO

NICOLE DELLA MONICA - PATTINAGGIO DI FIGURA

TOMMASO DOTTI - SHORT TRACK

FLORIAN EISATH - SCI ALPINO

MARCO FABBRI - PATTINAGGIO DI FIGURA

NADIA FANCHINI - SCI ALPINO

LUCREZIA FANTELLI - FREESTYLE

MIRKO FELICETTI - SNOWBOARD

DANIELE FERRAZZA - CURLING

PETER FILL - SCI ALPINO

ROLAND FISCHNALLER - SNOWBOARD

DOMINIK FISCHNALLER - SLITTINO

KEVIN FISCHNALLER - SLITTINO

ARIANNA FONTANA - SHORT TRACK

SIMONE FONTANA - BOB

FRANCESCA GALLINA - SNOWBOARD

DAVIDE GHIOTTO - PATTINAGGIO DI VELOCITÀ

ANDREA GIOVANNINI - PATTINAGGIO DI VELOCITÀ

MICHELE GODINO - SNOWBOARD

SOFIA GOGGIA - SCI ALPINO

SIMONE GONIN - CURLING

NICOLE GONTIER - BIATHLON

STEFANO GROSS - SCI ALPINO

MATTEO GUARISE - PATTINAGGIO DI FIGURA

CHARLÈNE GUIGNARD - PATTINAGGIO DI FIGURA

LUKAS HOFER - BIATHLON

ONDREJ HOTAREK - PATTINAGGIO DI FIGURA

CHRISTOF INNERHOFER - SCI ALPINO

EVELYN INSAM - SALTO

ALEX INSAM - SALTO

SIEGMAR KLOTZ - FREESTYLE

CAROLINA KOSTNER - PATTINAGGIO DI FIGURA

AARON KOSTNER - COMBINATA NORDICA

LUCA LANOTTE - PATTINAGGIO DI FIGURA

GRETA LAURENT - SCI DI FONDO

FRANCESCA LOLLOBRIGIDA - PATTINAGGIO DI VELOCITÀ

CECILIA MAFFEI - SHORT TRACK

ALBERTO MAFFEI - SNOWBOARD

MICHELE MALFATTI - PATTINAGGIO DI VELOCITÀ

FABIAN MALLEIER - SLITTINO

MANUELA MALSINER - SALTO

LARA MALSINER - SALTO

AARON MARCH - SNOWBOARD

VALENTINA MARCHEI - PATTINAGGIO DI FIGURA

MATTEO MARSAGLIA - SCI ALPINO

CYNTHIA MASCITTO - SHORT TRACK

MANUELA MOELGG - SCI ALPINO

MANFRED MOELGG - SCI ALPINO

MICHELA MOIOLI - SNOWBOARD

GIUSEPPE MONTELLO - BIATHLON

AMOS MOSANER - CURLING

IVAN NAGLER - SLITTINO

MIRKO GIACOMO NENZI - PATTINAGGIO DI VELOCITÀ

DIETMAR NOECKLER - SCI DI FONDO

KARIN OBERHOFER - BIATHLON

NADYA OCHNER - SNOWBOARD

DOMINIK PARIS - SCI ALPINO

SARA PELLEGRINI - SCI DI FONDO

FEDERICO PELLEGRINO - SCI DI FONDO

EMANUEL PERATHONER - SNOWBOARD

LUCIA PERETTI - SHORT TRACK

ANDREA PILZER - CURLING

ALESSANDRO PITTIN - COMBINATA NORDICA

DEBORA PIXNER - FREESTYLE

MAICOL RASTELLI - SCI DI FONDO

PATRICK RASTNER - SLITTINO

JOEL THIERRY RETORNAZ - CURLING

LUDWIG RIEDER - SLITTINO

EMANUEL RIEDER - SLITTINO

SERGIO RIGONI - SCI DI FONDO

MATTEO RIZZO - PATTINAGGIO DI FIGURA

SANDRA ROBATSCHER - SLITTINO

LUKAS RUNGGALDIER - COMBINATA NORDICA

ALEXIA RUNGGALDIER - BIATHLON

ELENA RUNGGALDIER - SALTO

GIADA RUSSO - PATTINAGGIO DI FIGURA

GIANDOMENICO SALVADORI - SCI DI FONDO

FEDERICA SANFILIPPO - BIATHLON

LUCIA SCARDONI - SCI DI FONDO

JOHANNA SCHNARF - SCI ALPINO

LORENZO SOMMARIVA - SNOWBOARD

STEFAN THANEI - FREESTYLE

RICCARDO TONETTI - SCI ALPINO

NICOLA TUMOLERO - PATTINAGGIO DI VELOCITÀ

MARTINA VALCEPINA - SHORT TRACK

MATTIA VARIOLA - BOB

ALEX VINATZER - SCI ALPINO

OMAR VISINTIN - SNOWBOARD

LISA VITTOZZI - BIATHLON

ANDREA VOETTER - SLITTINO

GAIA VUERICH - SCI DI FONDO

DOROTHEA WIERER - BIATHLON

DOMINIK WINDISCH - BIATHLON

STEFAN ZELGER - SCI DI FONDO