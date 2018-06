Palermo-Frosinone, dove vedere la finale playoff di serie B in tv e streaming

L'ultimo posto per la promozione in Serie A se lo giocano Palermo e Frosinone. Già promosse grazie al primo e secondo posto in stagione regolare Empoli e Parma, i playoff storicamente durissimi della sere B lasciano sul terreno Venezia e Cittadella.

Palermo-Frosinone dove vedere la partita

L'andata della finale playoff Palermo-Frosinone si gioca mercoledì alle 20.30 a Palermo.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD. La partita di ritorno è poi programma sabato alle 20.30 al nuovo "Benito Stirpe" di Frosinone, sempre in diretta su Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD. Sarà infatti possibile seguire il match valido per la serie A anche attraverso il servizio gratuito per gli abbonati Sky con Sky Go, accessibile anche per Pc, smartphone e tablet.

La finale dei playoff della serie B prevede il confronto in gare di andata e ritorno tra Palermo e Frosinone. A differenza delle coppe europee, i gol realizzati fuori casa a parità di reti segnate non valgono doppio. Non si svolgono i tempi supplementari: qualora il pareggio persista dopo i classici 180’, è promossa in A la squadra meglio classificata nella stagione regolare, ovvero il Frosinone che gioca in casa il ritorno. Ma un pronostico, dopo una stagione così lunga e sfibrante, è francamente impossibile. Vinca il migliore.

Verso la finale playoff

Il portiere del Frosinone Mauro Vigorito è fiducioso: “Come si affronta il Palermo? Col coltello tra i denti, i play-off sono un mini torneo a parte, dove la determinazione farà la differenza. Loro hanno tenuto l’organico della Serie A, erano costruiti per stravincere il campionato, noi andremo per giocarci le nostre possibilità fino in fondo. Quanto potrà contare fare la seconda in casa? Il nostro stadio deve essere il nostro fortino. Alcune volta la stanchezza ti annebbia la vista, e il pubblico può darti qualcosa in più, sarà importantissimo”.

Il Palermo punta tutto sull'effetto Barbera. Lo stadio pieno potrebbe dare quella spinta in più ai rosanero. Prezzi popolarissimi: i biglietti di Curva Nord e Curva Sud costeranno 2 euro, i biglietti di Tribuna Montepellegrino 5 euro.