Pallanuoto, Italia campione del mondo: battuta la Spagna in finale

L'Italia del Settebello trionfa in Corea del Sud. Gli azzurri hanno vinto la medaglia d'oro ai campionati del mondo di pallanuoto di Gwangju battendo in finale la Spagna per 10-5 in un match sempre guidato dalla squadra di Campagna. Le reti degli azzurri portano la firma di Echenique, Figlioli, Renzuto, Aicardi, Di Fulvio, Bodegas e Luongo e Dolce autori di una doppietta.

Per l'Italia è la quarta medaglia d'oro conquistata nella rassegna iridata coreana, dopo le tre arrivate nel nuoto a stile libero grazie a Simona Quadarella nei 1500, Gregorio Paltrinieri negli 800 e Federica Pellegrini nei 200.

Per gli azzurri della pallanuoto è il quarto mondiale dopo Berlino 1978, Roma 1994, Shanghai 2011, il secondo con Campagna allenatore, che ne ha vinto uno anche da giocatore nel '94. E' la settima medaglia della storia della squadra azzurra più titolata dello sport italiano.