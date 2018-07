Pallone d'Oro 2018, in pole c'è Mbappé: è finita (dopo un decennio) l'era Messi-Ronaldo

Cambia tutto in fretta nel mondo del calcio. E i mondiali di Russia possono segnare la fine di un'era. Il Pallone d'Oro 2018 con ogni probabilità non sarà né Cristiano Ronaldo né Messi.

Certo, la loro annata non è da buttar via: il primo ha vinto la Champions League, il secondo la Liga. Ma tira un'aria da "fine impero", e in base a come finiranno i Mondiali 2018, sono altri i favoriti adesso per vincere il prestigioso riconoscimento, per la prima volta dal 2008 a questa parte.

Pallone d'Oro 2018

Ora secondo i bookmaker al comando, a quota 6,00, c'è il nuovo astro transalpino Kylian Mbappé. Poi Coutinho a 8,00, Kane a 9,00, Neymar a 12,00.

La partita contro l'Argentina segna un punto di svolta nella carriera di Mbappé. Con i due gol siglati contro l’Argentina l’attaccante del Paris Saint Germain è il primo Under 20 a realizzare una doppietta al Mondiale dai tempi di Pelè. Due stagioni fa, in maglia Monaco, Mbappé aveva incantato l'Europa.

Adesso la doppietta contro Messi e compagni lo proietta nell'olimpo, in quel club esclusivo che negli ultimi anni è stato un'esclusiva di Messi e Ronaldo.

Albo d'oro

2008 – Cristiano Ronaldo

2009 – Messi

2010 – Messi

2011 – Messi

2012 – Messi

2013 – Cristiano Ronaldo

2014 – Cristiano Ronaldo

2015 – Messi

2016 – Cristiano Ronaldo

2017 – Cristiano Ronaldo