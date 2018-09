Pallone d'Oro, l'indiscrezione: "Altro che Modric, è un altro il grande favorito"

C'è poco da fare, non c'è "Fifa Best Player" che tenga. Il fascino del Pallone d'Oro, il premio individuale più prestigioso del panorama calcistico mondiale, è inarrivabile. Lo sanno i giocatori, gli allenatori e gli addetti ai lavori. Quest'anno sembra che la corsa sia "a due": Modric e Griezmann.

Prima il premio della Uefa, poi il bis con quello della Fifa. Luka Modric si è aggiudicato il 'The Best Men's Player' della massima organizzazione del calcio mondiale, e fa così secondo qualcuno un passo avanti decisivo verso il Pallone d'Oro, per il quale sorpassa Cristiano Ronaldo. La premiazione di Londra ha segnato la svolta definitiva per i betting analyst: il croato - fino a ieri in seconda posizione a 2,25, ma che prima del Mondiale era addirittura a 100,00 - è il nuovo favorito sul tabellone Snai, che lo offre a 1,50. Un nuovo smacco per CR7, che per la prima volta dopo due anni non è più la prima scelta dei bookmaker. Il portoghese, riferisce Agipronews, è passato da 1,50 a 2,25, mentre in terza posizione si conferma Antoine Griezmann, lontanissimo però a 12 volte la posta.

La voce: Griezmann è il favorito

Non tutti però la pensano allo stesso modo, anzi: c'è chi giura che in pole position per il Pallone d'Oro ci sia proprio Griezmann, che ha trionfato con la sua nazionale ai mondiali di Russia (e spesso il Pallone d'Oro è andato alla figura simbolo della squadra che ha vinto la massima rassegna internazionale, che si svolge ogni 4 anni). Lo racconta su Twitter il giornalista Enzo D'Orsi: "Ribadisco: fonti parigine molto attendibili - sono stato collaboratore dell'Equipe e di Francefootball per tre lustri - confermano che il favorito netto per il Ballon d'or (il 63° della storia) sia Griezmann, simbolo della nazionale campione del mondo con Mbappé e Pogba".

Ribadisco: fonti parigine molto attendibili - sono stato collaboratore dell'#Equipe e di #Francefootball per tre lustri - confermano che il favorito netto per il #Ballondor (il 63° della storia) sia #Griezmann, simbolo della nazionale campione del mondo con #Mbappé e #Pogba. — Enzo D'Orsi (@Edorsi53) 25 settembre 2018

Pallone d'Oro, come viene assegnato

Il Pallone d'Oro 2018 verrà consegnato lunedì 3 dicembre a Parigi. Inizio della cerimonia alle ore 20.45. Lunedì 8 ottobre verranno nominati i trenta candidati. Il Pallone d'Oro viene assegnato in base ai voti di 171 giornalisti: per l'Italia vota Paolo Condò, ex storica firma della Gazzetta dello Sport, ora a Sky. Negli ultimi 10 anni sono stati solo Messi e Ronaldo a vincere il trofeo.