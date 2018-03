PAOK-AEK Atene, spunta pistola in campo: governo sospende il campionato

Forse questa volta si è passato il segno. In Grecia il premier Alexis Tsipras ha deciso di sospendere il campionato dopo quanto accaduto ieri sera allo stadio Toumba, durante la partitissima PAOK-AEK Atene. Dopo un gol annullato al 90’ alla sua squadra, Ivan Savvidis – il proprietario del PAOK - è entrato in campo e ha urlato ai suoi calciatori di abbandonare il terreno di gioco. Il problema è che Savvidis aveva una pistola riposta nella fondina, agganciata alla cintura dei pantaloni.

Vieirinha, vice capitano della squadra e tra i leader dello spogliatoio, non ha voluto assecondare la volontà del presidente, ma a quel punto – dopo venti minuti di caos e urla - sono stati i giocatori dell’AEK Atene a trovare rifugio negli spogliatoi. Come riferisce Askanews, il governo greco ha deciso per la sospensione della Super League, il massimo campionato di calcio ellenico.

Grecia, il presidente del Paok in campo con una pistola | Video