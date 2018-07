Milan, via gli amministratori cinesi: inizia l'era di Paolo Scaroni

Paolo Scaroni è il nuovo presidente dell'associazione calcio Milan. Lo ha deciso all'unanimità l'assemblea dei soci del club rossonero che si è tenuto a Casa Milan per inaugurare la nuova gestione "Elliott" dopo la revoca degli amministratori della gestione cinese.

Scaroni è stato anche indicato per ricoprire il ruolo di amministratore delegato ad interim.

"Da grande milanista essere il presidente di questa squadra è un grande onore".

Durante l'assemblea dei soci è stata approvata a maggioranza la richiesta di revocare il consiglio di amministrazione del Milan. Come chiesto dalla rappresentante di Rossoneri Sport Investment Lux, controllata dal fondo Elliott e socio di maggioranza della società rossonera, sono così stati revocati "per giusta causa" gli incarichi a Marco Fassone e ai consiglieri cinesi.

La richiesta di revoca dei consiglieri cinesi, spiega la rappresentante della controllata di Elliott, è dovuta a "un motivo di giusta causa per le recenti iniziative assunte e le dichiarazioni pubbliche rilasciate dall'ex presidente Yonghong Li, lesive dell'immagine della società".

Relativamente all'ad Marco Fassone, si rileva come "motivo di compromissione del rapporto fiduciario, pertanto di giusta causa di revoca, le modalità con cui ha gestito e comunicato l'instaurazione e la modificazione di contratti con la società, la responsabilità nella predisposizione dei piani, la predisposizione e la struttura del mercato cinese".

Il nuovo Milan: ecco il cda dell'era Elliot

Con l'elezione di Paolo Scaroni si è dunque conclusa la prima assemblea dell'era Elliott. Durante la riunione sono stati anche nominati i nuovi consiglieri del cda, che oltre a Scaroni, include Marco Patuano, Franck Tuil, Giorgio Furlani, Alfredo Craca, Salvatore Cerchione, Gianluca D'Avanzo e Stefano Cocirio.

L'assemblea ha inoltre deliberato che il nuovo consiglio di amministrazione resti in carica per tre esercizi, fino all'assemblea del 30 giugno 2020. Prossimo step sarà l'apertura della prima riunione del cda.

Chi è il nuovo presidente del Milan

Punto di riferimento del fondo americano Elliott, Paolo Scaroni vicentino classe 1949, ex amministratore delegato di Enel ed Eni, dal 2017 è stato inserito da Berlusconi nel Cda del Milan.

La carriera di Scaroni comincia nella società di consulenza McKinsey per diventare uno dei principali top manager d'Italia. Tra gli incarichi oltre ad aver guidato Enel ed Eni, è vicepresidente della banca d'affari Rothschild e ricopre le cariche di Consigliere di Amministrazione di Assicurazioni Generali, di Vicepresidente non esecutivo del London Stock Exchange Group e di Consigliere di Amministrazione di Veolia Environnement. Scaroni è inoltre nel Board of Overseers della Columbia Business School di New York e della Fondazione Teatro alla Scala.

Nel mondo del calcio dal '97 al '99 è stato presidente del Vicenza dei miracoli: nel palmares una Coppa Italia, mentre la squadra di Guidolin arrivava fino alle semifinali di Coppa delle Coppe; tra le macchie la retrocessione in Serie B.