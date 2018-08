Allegri: "Cristiano Ronaldo è arrabbiato". Come vedere Parma-Juventus in diretta

"Cristiano Ronaldo ieri era molto arrabbiato, ma questo dimostra di quanto lui continui a lavorare per essere ancora il migliore: per noi questo è un vantaggio". Lo dice il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, commentando la decisione di CR7 di non presentarsi alla serata di gala a Montecarlo dopo che il premio come miglior giocatore Uefa dell'anno è stato assegnato a Modric, suo compagno di squadra al Real Madrid nella scorsa stagione. "Ronaldo sta bene, si è allenato bene. E' normale che ieri fosse arrabbiato, visto che l'anno scorso ha fatto 15 gol in Champions e che insieme a Modric e agli altri del Real Madrid hanno vinto", sottolinea Allegri alla vigilia del match di campionato col Parma. "Se ha fatto bene a non presentarsi? E' una scelta personale che come tutte va rispettata, ha vinto la Champions quindi sicuramente ha fatto una grandissima annata", risponde il tecnico bianconero.

Juventus a Parma nell'anticipo

Allegri conferma la presenza in campo di Ronaldo nel match di domani. "Lui e Mandzukic giocano, il terzo lo deciderò". "Dybala è sereno, deve trovare una condizione migliore come tanti altri. L'arrivo di Cristiano Ronaldo per lui e per tutti deve essere uno stimolo". Lo dice il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, soffermandosi sul momento del talento argentino affiancato da quest'anno a CR7. "C'è grande competitività all'interno della squadra, tutti vogliono giocare", sottolinea Allegri alla vigilia della sfida con il Parma, "l'ultima partita di questo mini-ciclo e poi dopo la sosta dobbiamo essere tutti al massimo", evidenzia il tecnico. "Nel calcio -continua Allegri- contano due cose: il campo, dove bisogna correre, e vincere la partita. Il resto sono chiacchiere che non ci devono riguardare, io devo solo mettere i giocatori nelle migliori condizioni e portare a casa dei risultati e mi sembra che finora ci siamo riusciti".

Parma-Juventus, sabato 1 settembre ore 20.30 DAZN

Per vedere Parma-Juventus c'è bisogno dell'abbonamento di DAZN (o del pacchetto calcio di Mediaset Premium)

Parma (4-3-3), la probabile formazione: Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barillà; Grassi, Inglese, Gervinho. Allenatore: Roberto D'Aversa.

Juventus (4-2-3-1), la probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Cristiano Ronaldo. Allenatore: Massimiliano Allegri.