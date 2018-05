"La notte del maestro": dove vedere la partita d'addio di Pirlo in tv e streaming

Saluta e appende le scarpette al chiodo uno dei più forti centrocampisti della storia recente: Andrea Pirlo ha invitato i compagni con cui ha condiviso tutti i suoi grandi successi per la partita d'addio, in programma stasera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

L'addio al calcio giocato di Pirlo sarà un ritrovo di leggende ma anche un importante evento di beneficenza.

Dove vedere la partita in tv e streaming

La partita d'addio di Pirlo sarà tramsessa in diretta sia in chiaro sia in pay tv: “La notte del maestro”, così è stata intitolata la serata, sarà tramessa in diretta su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Sport Mix a partire dalle 20. La serata sarà live anche in chiaro su TV8 e in streaming su skysport.it. La partita e il pre partita (dalle ore 20) andranno in streaming anche sulla pagina Facebook di Sky Sport.

In campo scenderanno anche Gigi Buffon, Paolo Maldini, Frankie Lampard, Francesco Totti, Roberto Baggio, Andriy Shevchenko, Ronaldo “il Fenomeno” e tanti altri ancora. In campo anche i volti di Sky Sport Daniele Adani, Massimo Ambrosini, Beppe Bergomi e Alex Del Piero. La telecronaca sarà di Marco Cattaneo e Riccardo Trevisani.