"No alle partite della Liga negli Stati Uniti": le squadre minacciano di scioperare

Un'opportunità di marketing eccezionale, secondo la federazione. Ma i giocatori non ci stanno. No alle partite della Liga negli Stati Uniti. I giocatori del campionato spagnolo sono pronti a scioperare.

Questa la decisione assunta dopo la riunione dei capitani di 14 squadre della Liga spagnola. "Cercheremo di evitare lo sciopero in ogni modo, ma se necessario siamo pronti ad andare fino in fondo", ha tuonato David Aganzo, presidente dell'Associazione dei calciatori spagnoli (AFE).

Secondo Aganzo esportare le partite della Liga negli Usa si tratta di decisioni "che non rappresentano nella maniera più assoluta il calcio spagnolo, che fonda la sua identità nel valore di ogni singola città e nel calore dei propri tifosi".

L'accordo Liga-Usa

Gli Stati uniti ospiteranno una serie di partite della Liga nella prossima stagione (e per i prossimi 15 anni) grazie all'accordo tra La Liga e US Relevant, multinazionale che mira a promuovere il soccer negli Usa e in Canada. Il governo del calcio spagnolo ha reso pubblica la creazione de "LaLiga North America" una joint venture che durerà per quindici anni partecipata al 50% da entrambe le parti che tra i suoi obiettivi include "la disputa di una partita della Liga negli Stati Uniti, la prima che si giocherà al di fuori dell'Europa", si legge nel comunicato.

Javier Tebas, presidente della Liga, ha illustrato l'accordo: "Siamo impegnati nella promozione della passione per il calcio in tutto il mondo e questo accordo rivoluzionario darà certamente un impulso alla popolarità di questo bellissimo sport negli Stati Uniti e in Canada. Us Relevant ha riempito gli stati degli Stati Uniti attraverso l'organizzazione dell'International Champions Cup e siamo molto lieti di collaborare con loro in questa missione congiunta per propmuovere il calcio nel Nordamerica".