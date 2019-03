Serie A, le partite di oggi: come vederle in diretta su Sky e DAZN

Tornano le grandi emozioni della serie A. Dove si potranno vedere le partite del campionato italiano di oggi, sabato 2 marzo e di domani, domenica 3? Come di consueto, anche per la 26esima giornata di serie A alcuni match verranno trasmessi sui canali Sky e altri da DAZN. Andiamo a vedere nel dettaglio data e orario d'inizio delle partite con le informazioni per poterle vedere in diretta.

Serie A, le partite in diretta tv e streaming di oggi

Dopo Cagliari-Inter, giocata venerdì 1 marzo, oggi vanno in scena tre match: si parte alle 15 con Empoli-Parma, si prosegue alle 18 con Milan-Sassuolo, per poi concludere in bellezza con il derby tra Lazio e Roma. Le altre partite si giocheranno tutte domenica 3 marzo, con la 26esima giornata che si concluderà con il posticipo in cui si sfideranno le prime due della classe, Juventus e Napoli. Ricordiamo che DAZN è già un servizio streaming, mentre per gli abbonati Sky che vorranno vedere le partite tramite smartphone, tablet o pc basterà collegarsi al servizio SkyGo.

Serie A, dove vedere le partite di sabato 2 marzo

Empoli-Parma: sabato 2 marzo ore 15 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

sabato 2 marzo ore 15 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 Milan - Sassuolo: sabato 2 marzo ore 18 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

- sabato 2 marzo ore 18 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 Lazio-Roma: sabato 2 marzo ore 20.30 – live streaming DAZN

Serie A, dove vedere le partite di domenica 3 marzo