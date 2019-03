Ottavi Europa League, come vedere Inter e Napoli in diretta tv e streaming

Torna lo spettacolo dell'Europa League, con le italiane Inter e Napoli impegnate nell'andata degli ottavi di finale. Dove si potranno vedere le partite in diretta? Come avvenuto per le altre giornate di Europa League, i match verranno trasmessi in diretta sui canali Sky ad eccezione di una partita della sera, di solito riguardante squadre italiane, che verrà trasmessa anche in chiaro su Tv8. Passiamo adesso agli appuntamenti di questa sera: si inizia alle 18.55 con l'Inter impegnata sul campo dell'Eintracht di Francoforte, mentre il Napoli sarà impegnato in casa contro il Salisburgo

Eintracht Francoforte-Inter: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Trasferta in Germania per i nerazzurri, reduci dalla sconfitta di Cagliari subita in campionato. Il match, con fischio d'inizio alle ore 18.55 verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport. Per chi invece volesse vedere la sfida in streaming attraverso smartphone, tablet o smaprthone basterà collegarsi al servizio SkyGo, disponibile ovviamente soltanto per gli abbonati Sky. Passando alle probabili formazioni, nel giorno del suo compleanno Spalletti punterà su Borja Valero al posto dell'infortunato Nainggolan, con Lautaro Martinez giocherà in attacco al posto di Icardi, supportato da Perisic e Politano. In difesa spazio a Cedric, mentre sono ancora in ballottaggio Miranda e De Vrij. Nella formazione tedesca grande attenzione per i due attaccanti Haller e Jovic, una delle coppie più prolifiche di tutta la Bundesliga.

Eintracht Francoforte (3-4-1-2): Trapp; Hasebe, Hinteregger, Ndicka; Da Costa, Rode, Fernandes, Kostic; Gacinovic; Jovic, Haller. All. Hutter.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cedric Soares, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Borja Valero, Perisic; Lautaro Martinez. All. Spalletti.

Napoli-Salisburgo: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Fiscio d'inizio alle ore 21 al San Paolo di Napoli per la sfida ai campioni austriaci del Salisburgo. Il match dei partenopei verrà trasmesso sia sui canali Sky (Sky Sport 1 e Sky Sport), sia in chiaro su Tv8. Anche in questo caso, per vedere la partita in streaming sarà necessario l'accesso alla piattaforma SkyGo. Per la formazione Ancelotti sceglie Meret in porta (squalificato in campionato) e rispolvera Mario Rui come laterale difensivo sinistro. Davanti ancora panchina per Mertens, con Milik che affiancherà Insigne.

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik, Insigne. All. Ancelotti.

Salisburgo (4-3-1-2): Walke; Lainer, Onguené, Ramalho, Ulmer; Mwepu, Samassekou, Schlager; Wolf; Minamino, Dabbur. All. Rose.

Europa League, ottavi di finale in tv: il programma completo

Ecco il programma completo degli ottavi di finale di Europa League con orario d'inizio delle partite e i canali su cui verranno trasmesse:

18.55 Eintracht Francoforte-Inter (Uefa Europa League) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT

(Uefa Europa League) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT 18.55 Rennes - Arsenal (Uefa Europa League) - SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT

- (Uefa Europa League) - SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT 18.55 Zenit - Villarreal (Uefa Europa League) - SKY SPORT

- (Uefa Europa League) - SKY SPORT 18.55 Siviglia - Slavia Pr aga (Uefa Europa League) - SKY SPORT

- Pr (Uefa Europa League) - SKY SPORT 18.55 Dinamo Zagabria-Benfica (Uefa Europa League) - SKY SPORT

(Uefa Europa League) - SKY SPORT 21.00 Napoli-Salisburgo (Uefa Europa League) - TV8, SKY SPORT UNO e SKY SPORT

(Uefa Europa League) - TV8, SKY SPORT UNO e SKY SPORT 21.00 Chelsea-Dinamo Kiev (Uefa Europa League) - SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT

(Uefa Europa League) - SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT 21.00 Valencia-Krasnodar (Uefa Europa League) - SKY SPORT

Ricordiamo che sempre su Sky Sport, sia alle 18,55 che alle 21, andrà in onda 'Diretta gol', che permette di seguire tutti i match in contemporanea.

