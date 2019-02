Europa League, come vedere le partite di Inter, Lazio e Napoli in diretta tv e streaming

Dopo le emozioni della Champions torna anche l'Europa League con i sedicesimi di finale in cui sono impegnate Inter, Napoli e Lazio. I nerazzurri, scossi dal terremoto Icardi, dovranno affrontare la difficile trasferta austriaca contro il Rapid di Vienna, mentre il Napoli sarà impegnato a Zurigo e la Lazio dovrà vedersela in casa all'Olimpico contro gli spagnoli del Siviglia. Come fare per vedere le partite in diretta? Come di consueto i match di Europa League, delle italiane e non, verranno trasmessi live sui canali Sky, fatta eccezione per una partita che invece verrà trasmessa in diretta e in chiaro su Tv8.

Europa League, le partite di oggi: quando giocano Inter, Lazio e Napoli

Tra le partite di oggi le prime a scendere in campo saranno Inter e Lazio: per le squadre allenate da Spalletti e Inzaghi il fischio d'inizio è previsto per le 18.55, con entrambi i match che verranno trasmessi da Sky. Inizio alle ore 21 invece per il Napoli: l'impegno in Svizzera dei partenopei sarà il match trasmesso gratis in chiaro da Tv8. Vediamo adesso nel dettaglio le probabili formazioni dei sedicesimi che vedono coinvolte le squadre italiane e tutte le informazioni per vedere le partite in diretta tv e streaming.

Rapid Vienna-Inter, le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Rapid Vienna e Inter verrà trasmessa, a partire dalle ore 18.55, in diretta ed in esclusiva sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Per chi invece volesse vedere il match su smartphone, tablet o pc, sarà disponibile il servizio streaming di Sky attraverso la piattaforma SkyGo. Scelte obbligate per Spalletti che, dovendo rinunciare ad Icardi, punta tutto su Lautaro Martinez. A centrocampo, se dovesse riposare Brozovic spazio a Vecino e Borja Valero, mentre in difesa dovrebbe partire titolare il nuovo acquisto Cedric. Ecco le probabili formaizoni

Rapid Vienna (4-2-3-1): Strebinger; Potzmann, Dibon, Hofmann, Bolingoli; Grahovac, Schwab; Ivan, Knasmullner, Murg; Berisha.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, de Vrij, Miranda, Asamoah; Borja Valero, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.

Lazio-Siviglia, le probabili formazioni e dove vederla

Impegno ostico per la Lazio, che dovrò fare i conti con il Siviglia del milanista André Silva, scatenato in questa stagione. Il match avrà inizio alle ore 18.55 e verrà trasmesso in esclusiva sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport, mentre per lo streaming gli abbonati Sky potranno usufruire del servizio SkyGo. Per quanto riguarda le formazioni, Inzaghi ripropone Basto nei tre difensori, con Luis Alberto e Correa che dovrebbero supportare Caicedo, visti i forfait di Immobile e Milinkovic-Savic.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Caicedo.

Siviglia (4-3-1-2) Vaclik; Mercado, Kjaer, Sergi Gomez; Jesus Navas, Banega, Vazquez, Arana; Sarabia; Ben Yedder, André Silva.

Zurigo-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla

L'unica italiana impegnata nei match serali, ossia quelli con fischio d'inizio alle ore 21, sarà il Napoli di Ancelotti. La partita tra lo Zurigo e i partenopei sarà inoltre quella trasmessa in chiaro, sempre a partire dalle 21 su Tv8, mentre per gli abbonati Sky il canale su cui vedere la partita sarà Sky Sport Uno. Negli azzurri ci sarà Ospina tra i pali con Hysaj che dovrebbe occupare la corsia sinistra, facendo riposare Ghoulam, rimasto l'unico terzino mancino di ruolo dopo l'infortunio di Mario Rui. Davanti spazio a Milik ed Insigne, soltanto panchina per Mertens.

Zurigo (4-2-3-1): Brecher; Untersee, Bangura, Maxso, Kharabadze; Kryeziu, Domgjoni; Winter, Schonbachler, Kololli; Odey.

Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik.

Europa League, i sedicesimi di finale

Le italiane sono sicuramente tra le favorite per la vittoria finale, ma il tabellone dei sedicesimi è ricco di avversari ostici e club che potrebbero puntare alla finale di Baku. Valencia, Zenit, Arsenal o Chelsea sono soltanto alcune delle compagini che possono puntare ad alzare la coppa, ecco il quadro completo dei sedicesimi di finale di Europa League:

Europa League, date e orari delle partite di andata dei sedicesimi di finale

DATA ORA PARTITA 12 feb 18:55 Fenerbahce-Zenit 1-0 14 feb 18:55 Rapid Venna-Inter 14 feb 18:55 Slavia Praga-Genk 14 feb 18:55 Krasnodar-Bayer Leverkusen 14 feb 18:55 Rennes-Betis 14 feb 18:55 Olympiakos-Dinamo Kiev 14 feb 18:55 Lazio-Siviglia 14 feb 18:55 BATE Borisov-Arsenal 14 feb 18:55 Galatasaray-Benfica 14 feb 21:00 Viktoria Plzen-Dinamo Zagabria 14 feb 21:00 Bruges-Salisburgo 14 feb 21:00 Zurigo-Napoli 14 feb 21:00 Malmo-Chelsea 14 feb 21:00 Shakhtar Donetsk-Eintracht 14 feb 21:00 Celtic-Valencia 14 feb 21:00 Sporting Lisbona-Villarreal

