Partite serie A oggi: dove vederle in diretta tv su Sky e in streaming su DAZN

Torna lo spettacolo della Serie A. Dove vedere le partite di oggi in tv su Sky e DAZN? La 22ma giornata del campionato di calcio italiano è la prima dopo la fine del calciomercato di gennaio. Si parte oggi alle 15 con Empoli-Chievo, seguita alle 18 da Napoli-Sampdoria e alle 20.30 da Juventus-Parma. Il lunch match di domani vedrà affrontarsi Spal e Torino, ma la grande attesa sarà per il posticipo serale dell'Olimpico: Roma-Milan. Il turno di Serie A si chiuderà lunedì con due partite: Frosinone-Lazio (ore 19) e Cagliari-Atalanta (ore 21).

Serie A, le partite di oggi in diretta tv e streaming

Ecco l'orario delle partite di oggi e come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN. Oggi (sabato 2 febbraio) si svolgeranno tre partite valide per la 22ma giornata della Serie A di calcio. Ad aprire questo turno di campionato, come detto, ci sarà la sfida delle 15.00 tra Empoli e Chievo, un importante scontro diretto per la salvezza. Alle 18.00 al San Paolo il Napoli affronterà la Sampdoria. I partenopei devono riscattare il doppio deludente confronto con il Milan, con un pareggio in campionato e poi l’eliminazione ai quarti di finale in Coppa Italia. La Samp, trascinata da Fabio Quagliarella, proverà l’impresa per restare in zona Europa. Alle 20.30 la capolista Juventus ospiterà invece il Parma. I bianconeri, dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta per 3-0 in Coppa Italia, vorranno subito reagire e proseguire la propria marcia trionfale in Serie A.

Di seguito il calendario completo delle partite di oggi di Serie A, con gli orari di tutte le sfide e come vederle in diretta tv su Sky e in diretta streaming su DAZN.

Sabato 2 febbraio partite Serie A Sky e DAZN

15.00 Empoli-Chievo Sky

18.00 Napoli-Sampdoria Sky

20.30 Juventus-Parma DAZN

Ecco invece tutte le partite di questo turno di Serie A, con gli orari e la diretta tv su Sky o DAZN.

Dopo le partite della Coppa Italia, torna il campionato! Ecco il programma della 22ª giornata di #SerieATIM! 💪 pic.twitter.com/D1RfVJLvuo — Lega Serie A (@SerieA) 1 febbraio 2019





Ecco la classifica della Serie A dopo ventuno giornate:

1) Juventus 59

2) Napoli 48

3) Inter 40

4) Milan 35

5) Roma 34

6) Sampdoria 33

7) Atalanta 32

8) Lazio 32

9) Fiorentina 30

10) Torino 30

11) Sassuolo 29

12) Parma 28

13) Genoa 23

14) Spal 21

15) Cagliari 21

16) Udinese 18

17) Empoli 17

18) Bologna 14

19) Frosinone 13

20) Chievo Verona 8 **

** Penalizzazione: -3