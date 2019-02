Tutte le partite del weekend 16-17 febbraio 2019 su DAZN

Sarà un weekend ricco di emozioni quello in arrivo su DAZN. La piattaforma di streaming offrirà agli appassionati oltre 60 eventi, che si potranno seguire in diretta o in modalità on demand, tra calcio nazionale e internazionale, rally, boxe, arti marziali miste, rugby e hockey su ghiaccio. Ecco tutta la programmazione del weekend 16-17 febbraio 2019 su DAZN.

Partite del weekend 16-17 febbraio 2019 su DAZN

La 24esima giornata di Serie A TIM su DAZN si apre sabato sera, alle 20:30, con un match cruciale per la corsa alla Champions: l’attenzione è concentrata sullo Stadio Atleti Azzurri d’Italia dove l’Atalanta di Gasperini, reduce dall’emozionante vittoria in rimonta contro la Spal, ospita il Milan di Gattuso, che ha vinto e convinto contro il Cagliari, chiamato a difendere il quarto posto in classifica. Al termine del match spazio a Diletta Gol, lo show di DAZN, condotto da Diletta Leotta, con interviste esclusive, analisi e highlights del sabato calcistico; ospite in studio, insieme a Mauro Camoranesi, anche l’ex Pallone d’Oro Andriy Shevchenko. Domenica, invece, il lunch match delle 12:30 vedrà contrapposte Spal e Fiorentina, mentre alle 15:00 sarà la volta della sfida tra Empoli e Sassuolo.

La piattaforma di streaming trasmetterà anche tutte le partite di Serie BKT, tra cui il big match tra il Palermo secondo in campionato e il Brescia capolista (venerdì alle 21:00): in palio la vetta della classifica. Domenica, alle ore 15:00, occhi puntati invece sulla sfida di Serie D tra Locri e Bari. Il grande calcio internazionale su DAZN vedrà in esclusiva tutte le partite della Liga spagnola, tra cui Barcellona - Valladolid (sabato alle 20:45) e Real Madrid - Girona (domenica alle 12:00), quelle della Ligue 1 francese e quelle del quinto turno della FA Cup, tra cui un’imperdibile Chelsea-Manchester United, in programma lunedì alle ore 20:30. Sulla piattaforma di streaming verrà anche trasmessa una selezione di match di Ligue 2 e Championship inglese.

Di seguito la lista completa degli eventi trasmessi nel weekend da DAZN:

Serie A su Dazn

Atalanta – Milan, sabato 16 febbraio ore 20:30 - commento di Pierluigi Pardo e

Francesco Guidolin

SPAL – Fiorentina, domenica 17 febbraio ore 12:30 - commento di Stefano

Borghi e Roberto Cravero

Empoli – Sassuolo, domenica 17 febbraio ore 15:00 - commento di Gabriele Giustiniani e Massimo Donati

Serie B su Dazn

Palermo – Brescia, venerdì 15 febbraio ore 21:00 - commento di Ricky Buscaglia

e Stefan Schwoch

Padova – Foggia, sabato 16 febbraio ore 15:00 - commento di Alessandro Iori

Benevento – Cittadella, sabato 16 febbraio ore 15:00 - commento di Raffaele

Pappadà

Carpi – Perugia, sabato 16 febbraio ore 15:00 - commento di Federico Zanon

Ascoli – Salernitana, sabato 16 febbraio ore 18:00 - commento di Marco

Calabresi

Lecce – Livorno, domenica 17 febbraio ore 15:00 - commento di Raffaele

Pappadà

Cosenza – Cremonese, domenica 17 febbraio ore 15:00 - commento di Dario

Mastroianni

Spezia – Verona, domenica 17 febbraio ore 21:00 - commento di Cristiano

Puccetti

Crotone – Pescara, lunedì 18 febbraio ore 21:00 - commento di Dario

Mastroianni e Stefan Schwoch

Serie D

Locri – Bari, domenica 17 febbraio ore 14:30 - commento di Federico Zanon

Liga su Dazn

Eibar – Getafe, venerdì 15 febbraio ore 21:00

Celta Vigo – Levante, sabato 16 febbraio ore 13:00

Rayo Vallecano – Atlético Madrid, sabato 16 febbraio ore 16:15 - commento di

Gabriele Giustiniani

Real Sociedad – Leganés, sabato 16 febbraio ore 18:30

Barcelona – Real Valladolid, sabato 16 febbraio ore 20:45 - commento di Stefano

Borghi e Massimo Donati

Real Madrid – Girona, domenica 17 febbraio ore 12:00 - commento di Massimo

Callegari

Valencia – Espanyol, domenica 17 febbraio ore 16:15 - commento di Edoardo

Testoni

Villarreal – Siviglia, domenica 17 febbraio ore 18:30 - commento di Riccardo

Mancini

Real Betis – Alavés, domenica 17 febbraio ore 20:45 - commento di Gianluca

Prudenti

Huesca – Athletic Bilbao, lunedì 18 febbraio ore 21:00

Ligue 1 su Dazn

Lione – Guingamp, venerdì 15 febbraio ore 20:45 - commento di Alberto Santi

Marsiglia – Amiens, sabato 16 febbraio ore 17:00 - commento di Andrea

Calogero

Monaco – Nantes, sabato 16 febbraio ore 20:00 - commento di Alberto Santi

Angers – Nizza, sabato 16 febbraio ore 20:00

Nimes – Digione, venerdì 15 febbraio ore 19:00

Bordeaux – Tolosa, domenica 17 febbraio ore 15:00

Lille – Montpellier, domenica 17 febbraio ore 15:00 - commento di Alessandro

Rimi

Caen – Strasburgo, domenica 17 febbraio ore 15:00

Reims – Rennes, domenica 17 febbraio ore 17:00

Saint-Étienne – PSG, domenica 17 febbraio ore 20:45 - commento di Andrea

Calogero e Alessandro Budel

Ligue 2 su Dazn

Gazélec Ajaccio – Brest, venerdì 15 febbraio ore 20:00 - commento di

Alessandro Rimi

FA Cup su Dazn

QPR – Watford, venerdì 15 febbraio ore 20:45 - commento di Riccardo Mancini

Brighton & Hove Albion – Derby Country, sabato 16 febbraio ore 13:30 -

commento di Matteo Marceddu

Wimbledon – Millwall, sabato 16 febbraio ore 16:00

Newport County – Manchester City, sabato 16 febbraio ore 18:30 - commento di

Ricky Buscaglia

Bristol City – Wolverhampton Wanderers, domenica 17 febbraio ore 14:00

Doncaster Rovers – Crystal Palace, domenica 17 febbraio ore 17:00 - commento

di Ricky Buscaglia

Swansea City – Brentford, domenica 17 febbraio ore 17:00

Chelsea – Manchester United, lunedì 18 febbraio ore 20:30 - commento di

Riccardo Mancini e Dario Marcolin

EFL Championship su Dazn

Aston Villa – West Bromwich Albion, sabato 16 febbraio ore 16:00

Blackburn Rovers – Middlesbrough, domenica 17 febbraio ore 14:00

World Rally Championship

Rally di Svezia – Live Stage 2, sabato 16 febbraio ore 9:30 commento di Giulio

Rangheri e Andrea Crugnola

Rally di Svezia – Live Stage 3, sabato 16 febbraio ore 15:00 commento di Giulio

Rangheri e Andrea Crugnola

Rally di Svezia – Live Stage 4, domenica 17 febbraio ore 12:00 commento di

Giulio Rangheri e Andrea Crugnola

Il Rally di Svezia, seconda tappa del WRC 2019

Passando ai motori, dopo il primo round a Monte Carlo, il FIA World Rally Championship 2019 arriva in Svezia per la seconda tappa. Tra sabato e domenica, gli appassionati di rally potranno seguire, in esclusiva su DAZN, tre prove speciali del Rally di Svezia, tra cui la decisiva Power Stage finale. In più, in modalità on demand, saranno disponibili contenuti di approfondimento e highlights.

I migliori incontri di boxe e arti marziali miste

Sarà un fine settimana da non perdere su DAZN per gli appassionati degli sport da combattimento. Nella notte tra sabato e domenica, i fan della boxe potranno seguire a partire dalle 2:00, in diretta dal Microsoft Theater di Los Angeles, l’evento che culminerà con l’incontro tra il messicano Leo “El Terremoto” Santa Cruz, detentore del titolo WBA dei pesi piuma, e il connazionale Rafael “Big Bang” Rivera. Doppio appuntamento invece per i fan delle arti marziali miste. Sempre nella notte tra sabato e domenica, a partire dalle 4:00, Bellator 216 con il main event tra “MVP” Micheal Page e Paul “Semtex” Daley, che si sfidano nel primo turno del World Grand Prix, torneo che assegnerà la cintura dei pesi welter. Nella notte tra domenica e lunedì, spazio alla UFC Fight Night di Phoenix, in diretta lunedì dalle 3:00. L’ex campione del mondo dei pesi massimi Cain Velasquez torna a combattere dopo due anni e mezzo per provare a mettere KO il franco-camerunense Francis Ngannou, alla ricerca di nuova nuova chance titolata.

Il 15esimo turno del PRO14 e la regular season NHL

Questo weekend, l’offerta di DAZN per il rugby prevede tutti gli incontri del quindicesimo turno del Guinness PRO 14, tra cui anche quelli delle due franchigie italiane, entrambe impegnate in casa. Sabato alle 15:30 le Zebre ospiteranno gli irlandesi del Leinster Rugby, capolisti della Conference B, mentre alle 18:15 gli Scarlets faranno visita al Benetton Rugby, in una sfida decisiva per la corsa ai playoff. Prosegue, inoltre, la regular season della NHL che vedrà in diretta su DAZN tre incontri tra sabato e domenica.

Boxe

Leo Santa Cruz – Rafael Rivera, domenica 17 febbraio ore 2:00 - commento di

Niccoló Pavesi e Alessandro Duran

MMA

Fight Night: Ngannou – Velasquez, lunedì 18 febbraio ore 3:00 - commento di

Alex Dandi

Bellator 216: MVP – Daley, domenica 17 febbraio ore 4:00 - commento di Alex

Dandi

Guinness PRO14

Edinburgh Rugby – Dragons, venerdì 15 febbraio ore 20:35

Munster Rugby – Southern Kings, venerdì 15 febbraio ore 20:35

Ospreys – Ulster Rugby, venerdì 15 febbraio ore 20:35

Zebre Rugby Club – Leinster Rugby, sabato 16 febbraio ore 15:30 - commento di

Federico Meda e Paul Griffen

Benetton Rugby – Scarlets, sabato 16 febbraio ore 18:15 - commento di Andrea

Gardina e Mauro Bergamasco

Connacht Rugby – Toyota Cheetahs, sabato 16 febbraio ore 18:30

Cardiff Blues – Glasgow Warriors, sabato 16 febbraio ore 20:35

NHL