Partite serie A oggi: dove vederle in diretta tv su Sky e in streaming su DAZN

Come ogni fine settimana torna la Serie A e con lei il solito dilemma: come vedere le partite di oggi in diretta tv? Quali match della 24esima giornata verranno trasmessi su Sky e quali su DAZN? Dopo le emozioni vissute nel primo anticipo giocato venerdì 15 febbraio tra Juventus e Frosinone, il 24esimo turno del campionato italiano torna nel vivo con le partite di oggi, sabato 16 febbraio, in cui si affronteranno prima Cagliari e Parma alle 18 e poi Atalanta e Milan alle 20.30. La 24esima giornata di Serie A tornerà anche domenica con i match che vedranno scendere in campo le altre big, Inter, Lazio, Napoli e Fiorentina, prima del posticipo di lunedì 18 febbraio tra Roma e Bologna. Ricordiamo che per gli abbonati Sky sarà possibile vedere le partite in streaming su tablet, pc e smartphone grazie al servizio SkyGo. Andiamo adesso a vedere gli orari delle varie partite e i canali che le trasmetteranno in diretta.

Partite serie A oggi in diretta tv su Sky e in streaming su DAZN

Superata Juventus-Frosinone, oggi sabato 16 febbraio si riparte alle ore 18 con Cagliari-Parma, match che verrà trasmesso in esclusiva sui canali Sky. Il match serale di sabato, quello tra Atalanta e Milan, sarà invece disponibile, con fischio d'inizio alle ore 20.30, su DAZN. Se il match tra sardi ed emiliani è un vero e proprio scontro salvezza, c'è grande attesa anche per la sfida tra gli orobici e i rossoneri di Gattuso, in striscia positiva dopo gli arrivi di gennaio di Piatek e Paqueta. Nonostante l'entusiasmo per le vittorie delle ultime settimane, riuscire a fare bottino pieno sul campo dell'Atalanta, tra le squadre più in forma del campionato, sembra un'impresa piuttosto ardua. Di seguito il riassunto delle partite di oggi, sabato 16 febbraio, con orari e canali.

Sabato 16 febbraio, le partite di Serie A su Sky e DAZN

18.00 Cagliari - Parma - Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251 satellite)

- - Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251 satellite) 20.30 Atalanta-Milan - DAZN

Serie A domenica 17 febbraio, le partite su Sky e DAZN

La 24esima giornata 'spezzatino' riprende domenica 17 febbraio con il lunch match delle ore 12.30 tra Spal e Fiorentina, con la partita che verrà trasmessa in streaming su DAZN. Triplo appuntamento alle ore 15: la Lazio farà visita al Genoa del nuovo bomber Sanabria (diretta Sky), Udinese e Chievo si giocheranno tre importantissimi punti per la salvezza (altra diretta Sky), mentre l'Empoli cercherà una vittoria difficile in casa nel match contro il Sassuolo, che invece andrà in onda su DAZN. Alle 18 sarà poi la volta dell'Inter contro la Sampdoria, una partita ricca di significati, soprattutto dopo il terremoto Icardi. La lista delle partite di domenica si conclude con il posticipo tra Napoli e Torino, che verrà trasmesso da Sky. Ecco la lista completa delle partite

Domenica 17 febbraio, le partite di Serie A su Sky e DAZN

12.30 Spal-Fiorentina - DAZN

- DAZN 15.00 Genoa-Lazio - Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 252 satellite)

- Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 252 satellite) 15.00 Udinese - Chievo - Sky Sport (canale 253 satellite)

- - Sky Sport (canale 253 satellite) 15.00 Empoli - Sassuolo - DAZN

- - DAZN 18.00 Inter - Sampdoria - Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251 satellite)

- - Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251 satellite) 20.30 Napoli-Torino - Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport(canale 251 satellite)

Serie A, Roma-Bologna lunedì 18 febbraio

La 24esima giornata si concluderà lunedì 18 febbraio con la partita dell'Olimpico tra Roma e Bologna. I giallorossi, dopo la vittoria in Champions, proveranno a proseguire nella striscia positiva cercando i tre punti contro la squadra adesso allenata da Mihajlovic. La partita verrà trasmessa sui canali Sky.

20.30 Roma-Bologna - Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251 satellite)

Ecco un riassunto di tutte le partite della 24esima giornata di Serie A con gli orari e la diretta su Sky e DAZN: